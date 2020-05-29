В России могут создать трудовые биржи для мигрантов

Предлагается создание официально зарегистрированных специализированных трудовых бирж мигрантов, где можно будет провести учет не только легальных мигрантов, но и нелегалов.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В России могут организовать специализированные трудовые биржи для мигрантов и временное альтернативное трудоустройство для них же, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в министерстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса".

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Эксперты предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие 2-3 года) с вариантами развития "оптимистическим" и "пессимистическим", предложив несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации.

В частности, предлагается создание официально зарегистрированных специализированных трудовых бирж мигрантов, где можно будет провести учет не только легальных мигрантов, но и нелегалов. В качестве стимуляции там предлагается выдавать полис на оказание медицинских услуг.

Кроме того, предполагается рассмотреть вариант временного альтернативного трудоустройства мигрантов на социально значимые объекты.

"Ну, например, женщин можно направить на работу в домах престарелых или каких-нибудь социальных службах помощи инвалидам. Остальных – на объекты городской инфраструктуры, в ЖКХ, транспорт", - сказал источник.

При такой поддержке, добавил он, эксперты считают целесообразным рассмотреть вопросы обеспечения льготами или стимулирующими инструментами для работодателей, которые возьмутся обеспечить работой таких мигрантов.

"В случае если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус, в таком случае предлагается предусмотреть меры социальной поддержки: например, бесплатный продуктовый набор, выдача предметами первой необходимости или денежная выплата", - заключил собеседник.

Напомним, в апреле Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице.

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В АСИ также предложили начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".