Мечети и церкви открываются с 5 июня в "желтых" и "зеленых" регионах Узбекистана

Религиозные объекты будут работать с соблюдением всех санитарных норм: наличие масок и перчаток, социальной дистанции, измерение температуры тела при входе.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Мечети, церкви и другие религиозные организации открываются в Узбекистане с 5 июня из-за смягчения карантинных мер против коронавируса COVID-19, сообщили в оперштабе при Кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую среду число зарегистрированных случаев выросло до 3 843, 16 пациентов скончались, 3 014 выздоровели.

"С 5 июня возобновляют свою деятельность религиозные и культовые организации в Узбекистане", — рассказали в оперштабе. Данное решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Деятельность мечетей, церквей и храмов разрешена в "желтых" и "зеленых" регионах страны, где наблюдается благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

Религиозные объекты будут работать с соблюдением всех санитарных норм: наличие масок и перчаток, социальной дистанции, измерение температуры тела при входе.

Проведение коллективных религиозных обрядов, в том числе пятничных молитв, пока не разрешается.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в регионах благополучной ситуацией с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на цветовые "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.