Обнародованы правила приема в вузы Узбекистана в 2020 году

При проведении вступительных испытаний должны соблюдать все санитарные нормы: защитные маски, дистанция и дезинфекция помещений.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Абитуриенты в Узбекистане смогут подавать документы круглосуточно каждый день с 15 июня по 15 июля, сообщают в Государственном центре тестирования.

"Экзамены будут проходить в три смены: первая – с 7.30, вторая – с 11.30 и третья – с 15.30", - говорится в информации.

Абитуриенты смогут подать документы не выходя из дома, через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись мобильным телефоном или компьютером.

При проведении вступительных испытаний должны соблюдать все санитарные нормы:

- ГЦТ предоставит всем защитные маски и перчатки;

- абитуриенты должны придерживаться дистанции в три метра;

- все помещения будут регулярно дезинфицировать – 4 раза в день.

Апелляцию на результаты вступительных экзаменов можно будет подать с 21 по 31 августа.

Сегодня, 4 мая 2020 года, состоялся брифинг, посвящённый актуальным задачам по организации процесса приёма документов в высшие учебные заведения на 2020/2021 учебный год с участием Бехзода Мусаева, заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам социального развития.

Напомним: в 2020-2021 учебном году, в качестве исключения, вступительные тестовые испытания планируется провести по двум предметам по специальности, без учета обязательных предметов.

Помимо этого, в Министерстве образования объяснили причину, почему стоимость контракта не снизилась в период пандемии.

Вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам >>

В Минвузе пояснили, что сумма контракта рассчитывается исходя из затраченных средств на обучение одного студента. Сюда входят зарплата преподавательского состава, ежемесячная стипендия и прочие расходы, связанные с учебным процессом, которые остались неизменными.

К тому же, в условиях карантина, в связи с введением дистанционного обучения, вузы расходуют дополнительные средства на создание материально-технической базы. В связи с чем, базовая сумма контракта без стипендии, утвержденная на 2019/2020 учебный год по программам бакалавриата, покрыла расходы на обучение одного студента всего лишь на 68%.