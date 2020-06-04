Цены и категории "красивых" автономеров в Узбекистане изменились

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Узбекистане изменились цены и категории "красивых" автономеров, сообщает Министерство юстиции.

Постановлением Правительства были внесены изменения в Положение о порядке проведения аукциона в информационной системе АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" при выдаче физическим и юридическим лицам государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств с повышенной ставкой платежа.

Отныне "красивые" номера разделяются на 6 категорий.

"Комбинация цифр 333, 444, 666, 999 переведены из 1-й категории во 2-ю категорию, а комбинация цифр 003, 004, 006, 008, 009, 030, 040, 303, 400, 404, 600, 900, 909 переведены из 2-й категории в 3-ю категорию", - говорится в сообщении.

Также изменена стоимость. Начальная цена номеров 2-й категории в городе Ташкенте составляет 30-кратную сумму БРВ (раньше была 40-кратная сумма), если они состоят из разной буквенной комбинации, 40-кратную сумму БРВ (раньше была 50-кратная сумма), если состоят из одинаковой буквенной комбинации.

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Напомним, продажа "красивых" автономеров в прошлом году принесла в бюджет Узбекистана 156,1 миллиарда сумов. За 2019 год было продано 36,3 тысячи автомобильных номерных знаков, что на 28% больше, чем было в 2018 году.