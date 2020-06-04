В Ташкенте отремонтируют самую разбитую дорогу

На 1 июня 2020 года в общей сложности, за 40 дней отремонтировано 60 запланированных улиц и уложено 176 тысяч кв.м асфальтного покрытия.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Ташкенте приступили к работам по ремонту самой разбитой дороги по проспекту Фаргона Йули. Об этом сегодня на видеоконференции рассказал пресс-секретарь хокимията города Ташкента Фуркат Махмудходжаев.

"Это такой участок дороги, над которым жаловались все. И до нас доходили конечно то что про нее говорили люди. И теперь мы отремонтируем, если понадобится будем расходовать на ремон деньги из резервных ресурсов", - сказал Махмудходжаев.

На 1 июня 2020 года в общей сложности, за 40 дней отремонтировано 60 запланированных улиц и уложено 176 тысяч кв.м асфальтного покрытия. Запланировано улучшение еще 52 центральных 81 внутренних дорог.

Крупные улицы, на которых запланирован ремонт: участок с пересечения улиц Нурафшон и Себзор и до пересечения улиц Ахмад Дониш и Янги шахар (протяженностью 4,5км, вложения 98 миллиардов сум), а также начались проектные работы и параллельно ремонтные работы по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Фаргона йули (протяженностьб 7,6км, вложения 97 миллиардов сум).

Изначально планировалось приступить к работе в конце марта, после празднования Навруза, но из-за введенных карантинных мер мероприятие пришлось отложить на 20 апреля. По состоянию на 1 июня уже проделана одна треть работ.

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В соответствии с требованиями городского хокимията, в целях улучшения качества дорог, для контроля за выполнением ремонтных работ привлечены соответствующие органы. Отчет по всем расходам будет представлен широкой общественности.