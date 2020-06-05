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Известна дата очередного рейса из Ташкента в Санкт-Петербург

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14292982/Izvestna-data-ocherednogo-reysa-iz-Tashkenta-v-Sankt-Peterburg.html

Самолет предназначен для граждан России, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Консульском отделе посольства России в Узбекистане сообщили об организации 7 июня чартера из Ташкента в Санкт-Петербург. Вылет рейса узбекских авиалиний запланирован в 08.35 (по местному времени).

Повседневная жизнь
© Sputnik / Максим Блинов
Вывозной рейс Ташкент-Москва вылетел с гражданами России

Самолет предназначен для граждан России, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия.

Регистрация на рейс по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Списки пассажиров формируются на основании заявок.

Рейс осуществляется на коммерческой основе. По сведениям авиакомпании, стоимость взрослого билета равна примерно $380, детского (с 2 до 12 лет) около $237.

Если билет уже есть, перебронирование осуществляется по правилам авиакомпании. Купить билеты можно только в аэропорту.

Напомним, несколько дней назад в Консульском отделе посольства России в Узбекистане сообщили, что вывозным рейсом из Ташкента в Новосибирск 6 июня смогут улететь жители Тюменской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края.




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