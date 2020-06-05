На выходных в Узбекистане ожидается спад жары

После продолжительных жарких дней в республике к выходным возможен небольшой спад температуры воздуха до 17 градусов ночью.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. По прогнозу на 5 июня, по территории Узбекистана ожидается выпадение кратковременных осадков, ветер усилится до 17-22 м/с. В Каракалпакстане, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областях порывы ветра могут достигать 23-28 м/с.

Температурный режим сохранится в пределах +35…+40 градусов. В южной части и пустынных зонах воздух местами прогреется до +42 градусов.

В выходные дни, предположительно, произойдет спад температуры до приемлемых значений.

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Жара ненадолго отступит за счет небольшого затока прохладного воздуха из районов Казахстана. Ночью температура воздуха сохранит свои позиции в пределах +17…+22 градуса, днем – +32…+37 градусов.

В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Дожди могут пройти лишь в горных районах Узбекистана.