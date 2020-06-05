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Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент

В Узбекистане готовится предложение по возобновлению международных авиарейсов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (563)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14296407/V-Uzbekistane-gotovitsya-predlozhenie-po-vozobnovleniyu-mezhdunarodnykh-aviareysov.html

О положительной динамике отсутствия коронавируса в Хорезмской области, возобновлении международных авиарейсов и возможном снятии карантина сообщил на брифинге АИМК Ботир Курбанов.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В штаб-квартире АИМК состоялся брифинг с участием первого заместителя директора Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию Ботира Курбанова.

В ходе мероприятия были даны ответы на важные вопросы.

По состоянию на 12.00 5 июня 2020 года, в Хорезмской области не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии в регионе диагноз коронавирусной инфекции был поставлен 233 гражданам.

На данный момент после продолжительного лечения все пациенты были выписаны из больницы. Согласно классификации Агентства санитарно-эпидемиологического надзора, 2 июня 2020 года все города и районы Хорезмской области включены в категорию "зеленая зона".

Помимо этого, спикер отметил, что в сотрудничестве с Министерством транспорта готовится предложение по постепенному возобновлению международных рейсов с учетом эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и их деления на "зеленые", "желтые" и "красные" категории.

В Узбекистане обновили список "красных", "желтых" и "зеленых" зон >>

Окончательное решение Республиканской специальной комиссии будет оглашено позже.

В заключение Ботир Курбанов акцентировал, что прекращение или продление карантинных мероприятий после 15 июня будет определено в зависимости от эпидемической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Если стабильная ситуация сохранится, то карантинные меры будут отменены, в противном случае карантинные меры будут усилены.

Напомним: в Узбекистане карантинные меры были продлены до 15 июня.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (563)
Теги:
Авиасообщение, Брифинг, Узбекистан, Узбекистан



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