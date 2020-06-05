Вывозной рейс из Ташкента в Москву перенесен на сутки

Вылет рейса российской авиакомпании Ютейр Ташкент – Москва 09 июня 2020 (номер рейса и время уточняются).

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Вывозной рейс из Ташкента в Москву перенесен с 8 на 9 июня, сообщил консульский отдел посольства России в Узбекистане в Telegram-канале.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса российской авиакомпании Ютейр Ташкент – Москва 09 июня 2020 (номер рейса и время уточняются). Дата вылета на портале Госуслуг 8 июня будет скорректирована на 9 июня", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что этот перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области, Пермском крае.

Известна дата очередного рейса из Ташкента в Санкт-Петербург >>

Стоимость билета - 200 евро. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг.

Напомним, ранее в Консульском отделе посольства России в Узбекистане сообщили об организации 7 июня чартера из Ташкента в Санкт-Петербург.