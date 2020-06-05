ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. С 8 июня в "желтых" и "зеленых" зонах Узбекистана разрешено движение автобусов по городским (районным) и пригородным маршрутам общественного транспорта, за исключением деятельности Дамаска, микроавтобуса и метрополитена, сообщает Специальная республиканская комиссия.

При возобновлении деятельности общественного транспорта требуется строгое соблюдение следующих требований:

- полная дезинфекция транспортного средства автостоянкой перед каждым рейсом и на конечной остановке, а также на автостоянках;

- обеспечение водителей медицинскими масками и перчатками и принятие мер по их своевременной замене;

- вход пассажиров в салон автобуса только в медицинской маске.

В Узбекистане обновили список "красных", "желтых" и "зеленых" зон >>

Пассажиров просят строго соблюдать требования карантина и соблюдать социальную дистанцию. Нарушение карантинных требований в общественном транспорте влечет за собой соответствующую административную ответственность.

Напомним, вчера Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список "красных", "желтых" и "зеленых" зон в разрезе районов и городов Узбекистана.