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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена.

В Ташкенте достроили линию метро "Дустлик – Куйлюк" — видео

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200607/14302805/V-Tashkente-dostroili-liniyu-metro-Dustlik--Kuylyuk---video.html

Участок является первым этапом ташкентской кольцевой линии, его длина составляет 11 километров.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Ташкенте достроили линию метро "Дустлик – Куйлюк", сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Этот участок является первым этапом ташкентской кольцевой линии метро, его длина составляет 11 километров. Средняя скорость движения поездов в данном направлении — 60 километров в час. Промежуток времени движения — четыре минуты.

Всего на участке создано семь станций. Все они отражают характер национального архитектурного стиля, но при этом не похожи друг на друга.

Также, как отметили в хокимияте, доставлены современные высококачественные вагоны, имеющие все необходимое для комфортного пребывания в них пассажиров.

"Дустлик – Куйлюк", как отмечали ранее в компании "Узбекистон темир йуллари", — уникальная в Центральноазиатском регионе надземная линия метро. При ее создании использовались совершенно новые технологии: в частности, освоен процесс заливки монолитным способом бетонных столбов для эстакад.

Теги:
общественный транспорт, транспорт, Строительство, метро, Узбекистан, Ташкент



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