В Ташкенте достроили линию метро "Дустлик – Куйлюк" — видео

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Ташкенте достроили линию метро "Дустлик – Куйлюк", сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Этот участок является первым этапом ташкентской кольцевой линии метро, его длина составляет 11 километров. Средняя скорость движения поездов в данном направлении — 60 километров в час. Промежуток времени движения — четыре минуты.

Всего на участке создано семь станций. Все они отражают характер национального архитектурного стиля, но при этом не похожи друг на друга.

Также, как отметили в хокимияте, доставлены современные высококачественные вагоны, имеющие все необходимое для комфортного пребывания в них пассажиров.

"Дустлик – Куйлюк", как отмечали ранее в компании "Узбекистон темир йуллари", — уникальная в Центральноазиатском регионе надземная линия метро. При ее создании использовались совершенно новые технологии: в частности, освоен процесс заливки монолитным способом бетонных столбов для эстакад.