Примечательно, что каждая станция построена таким образом, что отражает характер национального архитектурного стиля и не повторяет друг друга в плане внешнего вида и декора.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. На строящейся кольцевой линии столичного метро на участке "Дустлик – Куйлюк" завершено строительство шести надземных станций из семи, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Как известно, от станции "Дустлик-2" до рынка Куйлюк расстояние составляет 11 километров и на данном участке согласно проекту будет всего семь станций", – рассказывает Азиз Абдиев, начальник Управления капитального строительства АО "Узбекистон темир йуллари".

По его словам, в строительстве нового и уникального в центрально-азиатском регионе надземной линии метро используются совершенно новые технологии. В частности, освоен процесс заливки монолитным способом бетонных столбов для эстакад, используются производимые в нашей стране и отвечающие всем строительным нормам материалы и комплектующие.

"В эти дни на всех шести станциях ведутся завершающие отделочные работы, на седьмой станции, возле рынка Куйлюк ведутся ремонтные и монтажные работы. Всего около двух тысяч специалистов и строителей, а также свыше ста единиц современной строительной и специальной техники задействовано в этом строительстве", - говорится в сообщении.

Узбекистон темир йуллари Шесть станций новой линии ташкентского метро построены - фото

Вход на станции и билетные кассы будут расположены на первом этаже, где также будут расположены комнаты для медицинского, охранного и технического персонала. Перроны станций рассчитанные на подвижной состав из 5 вагонов имеют длину 120 метров и покрыты мраморной плиткой, а для незрячих или людей со слабым зрением уложены специальные плиты адаптированные под эту категорию пассажиров (имеются специальные рельефно-точечные обозначения). Крыша имеет кровельное покрытие, а две противоположные стены покрываются специальным композитным материалом, уберегающим от прямых солнечных лучей. Здесь также установлены современные эскалаторы и специальные подъемные лифты для людей с ограниченными возможностями. Благоустраиваются близлежащие территории вокруг станций, строятся парковочные зоны, через которые можно будет подняться на станцию.

Узбекистон темир йуллари Шесть станций новой линии ташкентского метро построены - фото

Примечательно, что каждая станция построена таким образом, что отражает характер национального архитектурного стиля и не повторяет друг друга в плане внешнего вида и декора. Используемые различные строительные материалы и применяемые особые приёмы оформления придают особую красоту каждой из станций.

Узбекистон темир йуллари Шесть станций новой линии ташкентского метро построены - фото

Напомним, в конце сентября прошлого, 2019 года, из Российской Федерации в Ташкент прибыла пилотная партия современных поездов для столичного метрополитена.

В настоящее время все пять составов в определенное время ежедневно проходят тестовые испытания в Ташкентском метрополитене на линии "Узбекистанская".

Строительство кольцевой линии метрополитена продолжается согласно графику реализации проекта и в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями. Проект разработан специалистами АО "Боштранслойиха" и осуществляется силами специалистов предприятий и подразделений УП Трест "Куприккурилиш".

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В августе прошлого, 2019 года на участке "Дустлик – Куйлюк" Ташкентской кольцевой линии метрополитена были завершены строительные работы на станции "Достлик-2" и 2-й станции и были проложены первые рельсошпальные решётки, первые составы начали движение в тестовом режиме без пассажиров.