В Ферганской долине откроют кольцевую железную дорогу и логистический центр

Для комфорта пассажиров вагоны современных электропоездов оснастят кондиционерами, Wi-Fi, USB-кабелями, местами для велосипедов и биотуалетами. Стоимость поездки будет разниться от 5 до 45 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. О строительстве кольцевой железной дороги в Ферганской долине было объявлено на очередной сессии Международного пресс-клуба.

Ее протяженность составит 331 км. Движение будет осуществляться по следующим направлениям:

- Коканд-Маргилан-Андижан-Наманган-Коканд - на электропоезде "Экспресс";

- Коканд-Андижан-Наманган-Коканд – на электропоезде "Стандарт".

© Международный пресс-клуб. Кольцевую электричку планируется запустить в Ферганской долине

Согласно данным, у экспресс-направления будет 5 станций и время в пути составит 5 часов 30 минут, а у стандартного маршрута – 35 остановок и весь путь займет 7 часов 30 минут.

По предварительной информации, ежегодный пассажиропоток на экспресс-электропоезде будет варьироваться от 214 до 429 тысяч человек, на обычном – от 429 до 858 тысяч. Для удобства пассажиров вагоны электропоездов оснастят кондиционерами, Wi-Fi, USB-кабелями для зарядки гаджетов, местами для велосипедов и биотуалетами.

Цена за проезд, в зависимости от выбора уровня комфорта, будет разниться от 5 тыс. до 45 тыс. сумов.

© Международный пресс-клуб. Кольцевую электричку планируется запустить в Ферганской долине

Открытие кольцевой железной дороги в Ферганской долине запланировано на I квартал 2021 года, ее стоимость составит 45 миллионов долларов.

На пресс-встрече также сообщили о создании мультимодального логистического центра при Кокандском СЭЗ (свободная экономическая зона) протяженностью 23 га, на территории которого расположатся открытый склад для инертных грузов (30 тыс. кв. м), закрытый склад (10 тыс. кв. м), холодильный склад (3 тыс. кв. м) и открытая контейнерная площадь (27 тыс. кв. м).

Современный логистический центр позволит обработать около 200 тысяч контейнеров и 10 миллионов тонн груза в год. Его возведение обойдется государству в 12,2 миллиона долларов.