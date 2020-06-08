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Дистанционное обучение

В трех вузах Ташкента перейдут на дистанционное обучение

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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18 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200608/14309907/V-trekh-vuzakh-Tashkenta-pereydut-na-distantsionnoe-obuchenie.html

До 1 августа 2020 года должен определиться порядок поэтапного внедрения дистанционного обучения, а также созданы программно-технические комплексы.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. В нескольких университетах Ташкента будет внедрено дистанционное обучение, сообщает Telegram-канал.

"С 2020 - 2021 учебного года Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Ташкентский государственный юридический университет и Ташкентский государственный педагогический университет будут поэтапно вводить форму дистанционного обучения в экспериментальном режиме", - говорится в сообщении.

Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, юстиции и высшего и среднего специального образования в период до 1 августа 2020 года должны определить порядок поэтапного внедрения дистанционного обучение, создать программно-технических комплекс, внедрить платформы дистанционного обучения в учебный процесс соответствующих вузов и оснастить необходимым оборудованием.

Дистанционное образование продолжится в следующем учебном году - МНО >>

Напомним, 5 июня в Министерстве народного образования разработали проект постановление Кабмина, который предполагает продолжение дистанционного учения в школах в следующем учебном году в дополнение к очному образованию в учебных учреждениях.

В рамках проекта "Онлайн-школа" начиная с 1 августа 2020 года будут запущены съемки телевизионных видеоуроков, которые будут транслироваться по трем госканалам.

Теги:
Карантин, Обучение, высшее образование, Образование, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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