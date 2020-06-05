Дистанционное образование продолжится в следующем учебном году - МНО

Проект документа предусматривает создание на базе Национальной телерадиокомпании Узбекистана телестудии для проекта "Онлайн-школа", который станет постоянным.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Министерстве народного образования разработали проект постановление Кабмина, который предполагает продолжение дистанционного обучения в школах в следующем учебном году в дополнение к очному образованию в учебных учреждениях, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта "Онлайн-школа" начиная с 1 августа 2020 года будут запущены съемки телевизионных видеоуроков, которые будут транслироваться по трем госканалам.

Документ предполагает дополнительные выплаты педагогам, привлекаемым к работе в съемках в размере 25% от базовой расчетной суммы за каждый видеоурок, а редакторам и сурдопедагогам - в размере 50% от базовой расчетной суммы за каждый рабочий день.

Также проект постановления предусматривает:

введение в учебную программу системы STEAM, которая поощряет проведение экспериментов, конструирование моделей, самостоятельное создание музыки и фильмов, реализацию задумок и инициатив и создание конечного продукта. Ученики будут привлечены к исследованиям PIRLS, TIMSS, PISA;

выделение на льготных условиях необходимых ресурсов виртуального сервера Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций;

обязательство сотовых компаний на безвозмездной основе популяризировать портал maktab.uz, посредством в том числе sms-сообщений;

трансляцию на образовательной платформе документальных научно-популярных фильмов телеканалов Discovery, National Geographic и BBC.

Напомним, в начале апреля пресс-секретарь - советник министра народного образования по вопросам информационной политики Анвар Умаров в интервью Sputnik Узбекистан объяснил специфику подготовки телевизионных уроков, а также высказался по поводу дистанционного формата итоговых экзаменов в режиме карантина.