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Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина в Ташкенте

Ташкентский филиал университета им. Губкина примет более 340 студентов

Институт Нефти и Газа
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14314347/Tashkentskiy-filial-universiteta-im-Gubkina-primet-bolee-340-studentov.html

Правительство Узбекистана приняло постановление о приеме в столичный филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина на новый учебный год.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ташкентский филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в 2020/2021 учебном году примет 345 студентов. Соответствующее постановление приняло правительство Узбекистана, сообщается на Telegram-канале Министерства юстиции.

Квота на поступление увеличена на 85 человек. На очное отделение смогут поступить 225 абитуриентов, на очно-заочное (вечернее) — 120.

"Прием в филиал будет осуществляться по направлениям очной формы обучения на основе государственного гранта — 40 процентов, платно-контрактной основе — 60 процентов, а по направлениям вечерней формы обучения полностью на платно-контрактной основе", — говорится в публикации.

Санкт-Петербургский государственный университет
© Sputnik / Алексей Даничев
Филиал Санкт-Петербургского университета планируют открыть в Ташкенте
Квота на очное отделение, как и прежде, включает места для выпускников регионального подготовительного отделения (РПО) в Кашкадарьинской области, прошедших отдельный конкурсный отбор. Те, кто не сможет его пройти, имеют право сдать экзамен в филиал на общих основаниях.

Напомним, на сегодня в Узбекистане работают десять филиалов российских вузов. Кроме того, как рассказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, планируется открыть еще шесть.

Теги:
высшее образование, студенты, Образование, Ташкент, РГУ нефти и газа имени Губкина



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