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Цифровизация налоговой системы Узбекистана – перспективы

Pixabay / Christin Hume
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14315324/Tsifrovizatsiya-nalogovoy-sistemy-Uzbekistana--perspektivy.html

На реализацию проекта по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу налогового администрирования будет выделено до 30 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Кабинет министров Республики Узбекистан принял постановление "О дополнительных мерах по широкому внедрению в налоговое администрирование современных информационно-коммуникационных технологий", определившее стратегию развития Государственного налогового комитета.

В будущем планируется повысить качество оказания электронных государственных слуг за счет модернизации центра обработки данных, усовершенствования телекоммуникационных приложений, установки необходимых серверов и приобретения нового программного обеспечения. На реализацию проекта будут направлены дополнительные поступления из средств государственного бюджета до 20 триллионов сумов.

Внедрение новых мер позволит создать единую платформу для интеграции электронных услуг и систем, существенно снизить загруженность серверов, сейчас она составляет 90%, уменьшить нагрузку на базу больших данных, повысить скорость корпоративной сети. В результате ожидается десятикратное увеличение скорости обработки и анализа данных и обеспечение конфиденциальности информации базы данных на 100%.

К тому же объем информационной базы повысится до 1 Петабайта. Применение технологий Business Intelligence и Big Data позволит снизить уровень "теневого оборота" и создаст условия для изучения конъюнктуры рынка.

ГНК сообщил о реструктуризации системы налоговых органов >>

В свою очередь создание систем Case Management и Case Asesment System даст возможность Государственному налоговому комитету (ГНК) в автоматическом формате проводить аудит и мониторинг в режиме реального времени.

Помимо этого, использование мобильных приложений электронных государственных услуг сократит бумажный вариант делопроизводства и поможет предотвратить коррупционные действия.

Напомним: накануне ГНК объявил о реструктуризации налоговой системы с целью повышения сервиса обслуживания клиентов.

Теги:
налоги, Узбекистан, Узбекистан



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