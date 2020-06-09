Цифровизация налоговой системы Узбекистана – перспективы

На реализацию проекта по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу налогового администрирования будет выделено до 30 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Кабинет министров Республики Узбекистан принял постановление "О дополнительных мерах по широкому внедрению в налоговое администрирование современных информационно-коммуникационных технологий", определившее стратегию развития Государственного налогового комитета.

В будущем планируется повысить качество оказания электронных государственных слуг за счет модернизации центра обработки данных, усовершенствования телекоммуникационных приложений, установки необходимых серверов и приобретения нового программного обеспечения. На реализацию проекта будут направлены дополнительные поступления из средств государственного бюджета до 20 триллионов сумов.

Внедрение новых мер позволит создать единую платформу для интеграции электронных услуг и систем, существенно снизить загруженность серверов, сейчас она составляет 90%, уменьшить нагрузку на базу больших данных, повысить скорость корпоративной сети. В результате ожидается десятикратное увеличение скорости обработки и анализа данных и обеспечение конфиденциальности информации базы данных на 100%.

К тому же объем информационной базы повысится до 1 Петабайта. Применение технологий Business Intelligence и Big Data позволит снизить уровень "теневого оборота" и создаст условия для изучения конъюнктуры рынка.

ГНК сообщил о реструктуризации системы налоговых органов >>

В свою очередь создание систем Case Management и Case Asesment System даст возможность Государственному налоговому комитету (ГНК) в автоматическом формате проводить аудит и мониторинг в режиме реального времени.

Помимо этого, использование мобильных приложений электронных государственных услуг сократит бумажный вариант делопроизводства и поможет предотвратить коррупционные действия.

Напомним: накануне ГНК объявил о реструктуризации налоговой системы с целью повышения сервиса обслуживания клиентов.