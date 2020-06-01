ГНК сообщил о реструктуризации системы налоговых органов

Реструктуризация не потребует от субъектов предпринимательства каких-либо дополнительных действий. Перевод будет осуществлен сотрудниками налоговых органов без их участия.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Государственный налоговый комитет объявил о реструктуризации системы для того, чтобы повысить сервис обслуживания клиентов, сообщили в ведомстве.

Теперь налоговое администрирование плательщиков НДС, которые также являются плательщиками общеустановленных налогов, поэтапно переходит на новый уровень.

На первом этапе новый порядок обслуживания вводится в Андижанской и Сурхандарьинской областях, а также в Ташкенте, где налогоплательщики уже с 1 июня начнут обслуживаться в областных и столичном управлениях, соответственно, а не в районных инспекциях, как это было раньше.

С июля 2020 года в этих трех регионах начнется полное налоговое администрирование данной категории налогоплательщиков со стороны областных ГНУ и управления Ташкента.

Работа по реструктуризации уже начата: в регионах создаются специальные отделы, которые будут заниматься регистрацией и возвратом НДС, принимаются меры по концентрированию в данных ГНУ высококвалифицированных специалистов по общеустановленным налогам, создаются все условия для обслуживания налогоплательщиков как в очном, так и дистанционном режиме.

Что это даст

Новый механизм поможет повысить качество и скорость обслуживания и в разы сократит случаи, когда налогоплательщик не получает решения своего вопроса при первом обращении в налоговые органы и перенаправляется в вышестоящую инстанцию.

Работа будет построена адресно, с четким распределением обязанностей и детальной проработкой каждого вопроса. Качественный сервис даст возможность налогоплательщикам своевременно и добровольно исполнять свои налоговые обязательства.

Словом, будут созданы все условия для того, чтобы налогоплательщик был всегда рад обратиться в налоговый орган и мог получить детальную консультацию по всем вопросам.

Реструктуризация не потребует от субъектов предпринимательства каких-либо дополнительных действий. Перевод будет осуществлен сотрудниками налоговых органов без их участия.

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А неделю назад Государственный налоговый комитет запустил автоматизированную систему сбора налогов. В прошлом году она уже была апробирована в Наманганской и Хорезмской областях. Теперь подошло время использовать нововведение повсеместно.

За закупку оборудования - 1 959 единиц терминалов - из бюджетов администраций регионов было выделено 8,4 млрд сумов.

Система позволяет также находить должников по налогу на имущество и земельному налогу на территории инспектора через систему GPS.