В Ташкенте предложили создать комиссию по надзору за строительством

Специальная комиссия будет проверять возведенные за последние три года здания на соответствие утвержденным проектам. Планируется также проводить мониторинг наличия заключения межведомственной экспертизы.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента предложил создать Комиссию по контролю строительства.

"В связи с тем что строительная отрасль несколько лет находилась в застое, произошла утечка кадров, нарушилась преемственность передачи традиций и навыков, современные строительные компании могут не знать все тонкости организации проектов и строительных работ", - говорится в Telegram-канале Общественного совета.

Предлагается создать комиссию, которая могла бы контролировать качество проектных и строительных работ. Специальная комиссия будет проверять возведенные за последние три года здания на соответствие утвержденным проектам. Планируется также проводить мониторинг наличия заключения межведомственной экспертизы.

Члены Общественного совета призывают жителей ответить на вопрос: нужна ли такая комиссия в стране?

Напомним, месяц назад Министерство строительства отчиталось перед депутатами Законодательной палаты о работе по борьбе с коррупцией в данной сфере. Было отмечено, что некоторые "неудобные" нормы и правила в регламентах строительной сферы способствуют развитию коррупции и бюрократии.

В частности, в Административном регламенте оказания государственных услуг по разработке архитектурно-планировочного задания не установлена норма, которая позволяла бы заявителю повторно обращаться за разрешением без уплаты сбора. Это, в свою очередь, порождает намерение органов взыскать с него дополнительные сборы, что противоречит закону "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности".