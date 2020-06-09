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Строительство многоэтажных домов

В Ташкенте предложили создать комиссию по надзору за строительством

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14315431/V-Tashkente-predlozhili-sozdat-nadzornuyu-komissiyu-po-stroitelstvu.html

Специальная комиссия будет проверять возведенные за последние три года здания на соответствие утвержденным проектам. Планируется также проводить мониторинг наличия заключения межведомственной экспертизы.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента предложил создать Комиссию по контролю строительства.

"В связи с тем что строительная отрасль несколько лет находилась в застое, произошла утечка кадров, нарушилась преемственность передачи традиций и навыков, современные строительные компании могут не знать все тонкости организации проектов и строительных работ", - говорится в Telegram-канале Общественного совета.

Предлагается создать комиссию, которая могла бы контролировать качество проектных и строительных работ. Специальная комиссия будет проверять возведенные за последние три года здания на соответствие утвержденным проектам. Планируется также проводить мониторинг наличия заключения межведомственной экспертизы.

Многоэтажные дома с разноцветным фасадом
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Члены Общественного совета призывают жителей ответить на вопрос: нужна ли такая комиссия в стране?

Напомним, месяц назад Министерство строительства отчиталось перед депутатами Законодательной палаты о работе по борьбе с коррупцией в данной сфере. Было отмечено, что некоторые "неудобные" нормы и правила в регламентах строительной сферы способствуют развитию коррупции и бюрократии.

В частности, в Административном регламенте оказания государственных услуг по разработке архитектурно-планировочного задания не установлена норма, которая позволяла бы заявителю повторно обращаться за разрешением без уплаты сбора. Это, в свою очередь, порождает намерение органов взыскать с него дополнительные сборы, что противоречит закону "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности".

Теги:
Узбекистан, Хокимият Ташкента, Общественный совет, Министерство строительства, градостроительство, Строительство



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