В Узбекистане изменится порядок строительства жилых домов в сельской местности

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане изменится порядок возведения многоквартирных домов в сельской местности, следует из нового постановления Кабмина республики.
С 1 июля Совет министров Каракалпакстана и хокимы областей станут выделять под строительство земельные участки, которые не используются для орошаемого земледелия.
Субъектов предпринимательства, осуществляющих возведение жилья, планируется определять по итогам конкурсных торгов, организовывать и проводить которые будут консалтинговые центры Министерства строительства в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. С победителями будут заключать договоры, предусматривающие принятие ими инвестиционных обязательств.
Для прокладки подводящих и внутриплощадочных сетей водоснабжения и канализации и автомобильных дорог необходимо будет иметь результаты экспертизы территориальных подразделений Государственного комитета по экологии и защите окружающей среды.
Власти страны принимают последовательные меры для того, чтобы все граждане имели достойные жилищно-бытовые условия. Расширяются масштабы строительства доступных жилых и многоквартирных домов, в отрасль внедряются новые архитектурные и технические решения. За прошедшие три года жильем обеспечены 104 тысячи семей.
В дальнейшем необходимо сформировать и развивать современную рыночную систему ипотечного кредитования физических лиц, привлекать к строительству частные подрядные организации, наращивать финансирование со стороны коммерческих банков. Также необходимо добиться адресности и прозрачности предоставления государственной поддержки семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Данный порядок внедряется на сельских территориях, прилегающих к городам и административным центрам районов Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей, а также в Ташкенте, городах Республики Каракалпакстан и областей. Строительство многоквартирных домов осуществляется с их расположением в форме макромассивов, включающих не менее 200 квартир.