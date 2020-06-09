В Узбекистане изменится порядок строительства жилых домов в сельской местности

Власти республики принимают последовательные меры для того, чтобы все граждане имели достойные жилищно-бытовые условия.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане изменится порядок возведения многоквартирных домов в сельской местности, следует из нового постановления Кабмина республики.

С 1 июля Совет министров Каракалпакстана и хокимы областей станут выделять под строительство земельные участки, которые не используются для орошаемого земледелия.

Строительство нельзя будет вести на территориях, где живут люди и возникает риск их принудительного переселения.

Субъектов предпринимательства, осуществляющих возведение жилья, планируется определять по итогам конкурсных торгов, организовывать и проводить которые будут консалтинговые центры Министерства строительства в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. С победителями будут заключать договоры, предусматривающие принятие ими инвестиционных обязательств.

Для прокладки подводящих и внутриплощадочных сетей водоснабжения и канализации и автомобильных дорог необходимо будет иметь результаты экспертизы территориальных подразделений Государственного комитета по экологии и защите окружающей среды.

Власти страны принимают последовательные меры для того, чтобы все граждане имели достойные жилищно-бытовые условия. Расширяются масштабы строительства доступных жилых и многоквартирных домов, в отрасль внедряются новые архитектурные и технические решения. За прошедшие три года жильем обеспечены 104 тысячи семей.

В дальнейшем необходимо сформировать и развивать современную рыночную систему ипотечного кредитования физических лиц, привлекать к строительству частные подрядные организации, наращивать финансирование со стороны коммерческих банков. Также необходимо добиться адресности и прозрачности предоставления государственной поддержки семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Указом президента от 28 ноября 2019 года "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования" предусмотрено введение нового порядка обеспечения населения жильем за счет ипотечных кредитов на основе рыночных принципов.

Данный порядок внедряется на сельских территориях, прилегающих к городам и административным центрам районов Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей, а также в Ташкенте, городах Республики Каракалпакстан и областей. Строительство многоквартирных домов осуществляется с их расположением в форме макромассивов, включающих не менее 200 квартир.