18:18 09 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Вывозной рейс из Ташкента в Москву перенесен еще на сутки

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14315882/Vyvoznoy-reys-iz-Tashkenta-v-Moskvu-perenesen-esche-na-sutki.html

Улететь на родину смогут жители 26 регионов РФ. Стоимость билета — 200 евро. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вывозной рейс из Ташкента в Москву перенесен с 9 на 10 июня, заявили в Консульском отделе посольства России в Узбекистане.

Ранее дипмиссия сообщала о переносе вывозного рейса с 8 на 9 июня.

"Рейс авиакомпании "Ютэйр" из Ташкента в Москву переносится на 10 июня. Вылет — 18.50 (16.50 мск). Просим прибыть в аэропорт заблаговременно, не позднее 13.00 (11.00)", — говорится в публикации на Telegram-канале консульства.

Ранее посольство уточняло, что этот перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области и Пермском крае.

Стоимость билета — 200 евро. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг по ссылке.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
пандемия, россияне, Москва, Ташкент, Россия, Узбекистан, рейс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
По Ташкенту на автобусе: наземный транспорт возобновил работу — фотолента
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат против осложнений от коронавируса
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться