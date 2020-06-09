Вывозной рейс из Ташкента в Москву перенесен еще на сутки

Улететь на родину смогут жители 26 регионов РФ. Стоимость билета — 200 евро. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вывозной рейс из Ташкента в Москву перенесен с 9 на 10 июня, заявили в Консульском отделе посольства России в Узбекистане.

Ранее дипмиссия сообщала о переносе вывозного рейса с 8 на 9 июня.

"Рейс авиакомпании "Ютэйр" из Ташкента в Москву переносится на 10 июня. Вылет — 18.50 (16.50 мск). Просим прибыть в аэропорт заблаговременно, не позднее 13.00 (11.00)", — говорится в публикации на Telegram-канале консульства.

Ранее посольство уточняло, что этот перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области и Пермском крае.

Стоимость билета — 200 евро. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг по ссылке.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.