В Узбекистане появился Telegram-бот для поиска банкоматов

Бот позволяет осуществить поиск банкоматов в разрезе банков и регионов (городов, районов). Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Центральный банк Узбекистана запустил Telegram-бот для поиска банкоматов — @uz_avtovash_bot.

"С его помощью вы можете определить расположение ближайших к вам автоматизированных валютно-обменных банкоматов", — говорится в сообщении.

Также известно о том, что сведения о дислокации банкоматов будут обновляться на постоянной основе.

ЦБ напоминает, что валютно-обменные банкоматы работают в режиме 24/7.

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