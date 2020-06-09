21:30 09 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Мессенджер Telegram на экране телефона

В Узбекистане появился Telegram-бот для поиска банкоматов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
102 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14316438/V-Uzbekistane-poyavilsya-Telegram-bot-dlya-poiska-bankomatov.html

Бот позволяет осуществить поиск банкоматов в разрезе банков и регионов (городов, районов). Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Центральный банк Узбекистана запустил Telegram-бот для поиска банкоматов — @uz_avtovash_bot.

"С его помощью вы можете определить расположение ближайших к вам автоматизированных валютно-обменных банкоматов", — говорится в сообщении.

 

Также известно о том, что сведения о дислокации банкоматов будут обновляться на постоянной основе.

ЦБ напоминает, что валютно-обменные банкоматы работают в режиме 24/7.

Telegram-бот поможет экспортерам вернуть НДС >>

В прошлом году Министерство финансов запустило Telegram-бот для поддержки экспортеров, главная цель которого - оказать практическую помощь при возврате суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки.

Теги:
Telegram, Telegram, Telegram, бот, валюта, деньги, банкоматы, Банкоматы, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
По Ташкенту на автобусе: наземный транспорт возобновил работу — фотолента
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат против осложнений от коронавируса
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться