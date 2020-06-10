Ташкент вошел в список самых недорогих городов мира

Самая дорогая жизнь, по версии компании, в Гонконге, Ашхабаде и Токио. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Ташкент попал в рейтинг самых недорогих городов мира, сообщает компания Mercer.

"Столица Узбекистана занимает 206-е место", - говорится в информации.

Ниже располагаются Бишкек, Виндхук и Тунис. Самая дорогая жизнь, по версии компании, в Гонконге, Ашхабаде и Токио.

Рейтинг построен с учетом стоимости товаров и услуг в различных городах мира, включая аренду жилья, еду, одежду, транспорт, отдых.

Напомним, в январе эксперты статистического ресурса Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира.

Ташкент вошел в рейтинг самых дорогих городов мира >>

Всего в список вошли 440 городов. На первых пяти строчках расположились города Швейцарии: Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн.

Столица Кыргызстана Бишкек заняла 410-ю строчку, а вот Ташкент расположился на 413-м месте.