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Генеральная репетиция военного парада в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ

Шавкат Мирзиёев приедет на парад Победы в Москве 24 июня — Песков

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14321378/Shavkat-Mirziev-priedet-na-parad-Pobedy-v-Moskve-24-iyunya.html

На парад Победы приедут лидеры Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии. Еще от нескольких стран ждут ответа.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет на парад Победы в Москве 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"На парад Победы приедут лидеры Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии. Еще от нескольких стран ждут ответа", - говорится в информации.

Однако пресс-служба главы Узбекистана пока еще не объявляла об этом.

Напомним, в этом году в России все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Двадцать шестого мая Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы 24 июня. Он поручил обеспечить самые строгие требования безопасности.

Теги:
Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Москва, Москва, Парад Победы



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