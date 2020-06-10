Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 июня

В Узбекистане общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 3504 человек: из больниц было выписано 45 пациентов, из них 29 в Ташкенте, 7 в Бухарской области, 3 в Самаркандской и еще 3 в Наманганской.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заражения COVID-19

По состоянию на 10 июня 17:00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 44 и составляет 4591.

Динамика выздоровлений

В Узбекистане общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 3504 человек.

По последним данным, из больниц было выписано 45 пациентов, из них 29 в Ташкенте, 7 в Бухарской области, 3 в Самаркандской и еще 3 в Наманганской.

Почему Ташкент остается в "желтой" зоне

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботир Курбанов на брифинге в среду сообщил, что показатель заболеваемости в столице в марте-апреле почти не отличается от текущей статистики, за исключением некоторых дней.

"Рост числа инфицированных в Ташкенте в некоторые дни связан со смягчением карантинных мероприятий — возобновлением деятельности промышленных и строительных предприятий. Сотрудники этих предприятий не используют средства защиты, не соблюдают карантинные требования, остаются безразличными к своему здоровью и здоровью окружающих, в результате чего за один день в Ташкенте произошла неприятная ситуация — коронавирус выявили более чем у 180 человек", — сказал он.

В Самарканде будут открыты для посещения священные места

11 июня, в Самаркандской области будут открыты следующие святыни: Мавзолей Святого Даниила, Абу Мансура Матуриди, Ходжа Абду Дарун, Рухабад, мечеть Хазрет Хызр, Мурод Авлиё, мемориальный комплекс Шахи-Зинда , а также мавзолеи Ходжа Ахрора Вали в Самаркандском и Ходжа Абду Берун в Акдарьинском районах.

Узбекистан экспортировал 2,2 млн медицинских масок в Кувейт

9 июня Узбекистан впервые экспортировал медицинские маски в Кувейт. Партия из 2,2 млн масок на 450 тысяч долларов доставлены в Эль-Кувейт на специальном грузовом самолете из аэропорта СЭЗ "Навои".

Эта отправка — первый в истории узбекско-кувейтских отношений экспорт продукции из Узбекистана на рынок Кувейта в значительном объеме.

В Москве на 79-м году жизни умер сатирик Анатолий Трушкин из-за коронавируса

Известно, что в начале мая у писателя диагностировали коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме.

В начале мая его положили в больницу, он лежал там целый месяц, пошел на поправку. Как рассказала внучка, пять дней назад с ним разговаривала, он ходил на процедуры, все нормально, собирался на гастроли ехать уже в июле.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 7,04 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.