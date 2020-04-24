ЕС предоставит Узбекистану 36 млн евро на преодоление последствий пандемии

Средства будут выделены на поддержку властей республики в гуманитарной, медицинской, социальной и экономической сферах.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Евросоюз предоставит правительству Узбекистана 36 миллионов евро на преодоление последствий пандемии нового коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба представительства ЕС в республике.

"Европейский союз предоставляет Узбекистану 36 миллионов евро на преодоление кризиса, связанного с COVID-19", - говорится в информации.

Известно, что средства будут выделены на поддержку властей республики в гуманитарной, медицинской, социальной и экономической сферах.

В частности, ЕС направит 25 миллионов евро в рамках бюджетной поддержки по развитию сельскохозяйственного сектора, уточняет представительство. Евросоюз также переориентирует вклад в размере 5 миллионов евро в многопартнерский трастовый фонд для региона Приаралья на проекты борьбы с последствиями COVID-19.

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В пакете мер - поддержка мероприятий Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане, организаций гражданского общества, занимающихся решением социальных последствий пандемии, а также утилизации медицинских отходов, добавили в представительстве.

Напомним, ранее стало известно, что власти Узбекистана намерены привлечь кредиты международных финансовых институтов (МФИ) на сумму 3,1 миллиарда долларов для снижения последствий пандемии коронавируса COVID-19.

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В соответствии с постановлением, привлекаемые средства пойдут на укрепление системы здравоохранения - 277,5 миллиона долларов, поддержку предпринимательства и банковской системы – 700 миллионов долларов, госбюджета - 1,8 миллиарда долларов, помощь коммунальным и энергетическим предприятиям - 300 миллионов долларов.