Карантинный центр на 1200 человек построили в Наманганской области

Каждый специальный бокс рассчитан на 4 койко-места, в палате есть кондиционер, телевизор и душевая кабина. В ближайшее время рядом с комплексом планируется возвести больницу на 150 коек.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В Папском районе Наманганской области построен карантинный центр на 1200 мест.

Участок площадью 2,2 га расположен в поселке Гурумсарай. На данный момент к комплексу уже проведены электричество, канализация и система для подачи воды.

При хокимияте создадут Специальный карантинный центр >>

В штабе по профилактике коронавируса при хокимияте Наманганской области сообщают, что размер карантинных боксов составляет 26 квадратных метров, к каждому из них есть отдельные входы площадью 12 кв. м.

Штаб по коронавирусу по Наманганской области В Намангане построили карантинний городок на 1200 мест

Палата рассчитана на 4 пациента. В каждом боксе имеются кондиционер, телевизор и душевая кабина. Сейчас основное внимание уделяется строительству больницы на 150 коек, которая будет прилегать к карантинному центру.

Штаб по коронавирусу по Наманганской области В Намангане построили карантинний городок на 1200 мест

"Здесь будут построены процедурные кабинеты, медицинские отделения, кухни, лаборатории и аптеки. В настоящее время задействовано более 20 видов техники, 270 инженеров и строителей работают в две смены. Основная цель – как можно скорее ввести этот объект в эксплуатацию", - заявил глава строительной компании "Стандарт качества обслуживания" Ахмаджон Мамадалиев.

Штаб по коронавирусу по Наманганской области В Намангане построили карантинний городок на 1200 мест

Напомним: специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, создан при хокимияте Ташкента.