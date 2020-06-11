14:29 11 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Карантинный центр на 1200 человек построили в Наманганской области

Штаб по коронавирусу по Наманганской области
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (576)
110 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14325751/Karantinnyy-tsentr-na-1200-chelovek-postroili-v-Namanganskoy-oblasti.html

Каждый специальный бокс рассчитан на 4 койко-места, в палате есть кондиционер, телевизор и душевая кабина. В ближайшее время рядом с комплексом планируется возвести больницу на 150 коек.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В Папском районе Наманганской области построен карантинный центр на 1200 мест.

Участок площадью 2,2 га расположен в поселке Гурумсарай. На данный момент к комплексу уже проведены электричество, канализация и система для подачи воды.

При хокимияте создадут Специальный карантинный центр >>

В штабе по профилактике коронавируса при хокимияте Наманганской области сообщают, что размер карантинных боксов составляет 26 квадратных метров, к каждому из них есть отдельные входы площадью 12 кв. м.

Штаб по коронавирусу по Наманганской области
В Намангане построили карантинний городок на 1200 мест

Палата рассчитана на 4 пациента. В каждом боксе имеются кондиционер, телевизор и душевая кабина. Сейчас основное внимание уделяется строительству больницы на 150 коек, которая будет прилегать к карантинному центру.

Штаб по коронавирусу по Наманганской области
В Намангане построили карантинний городок на 1200 мест

"Здесь будут построены процедурные кабинеты, медицинские отделения, кухни, лаборатории и аптеки. В настоящее время задействовано более 20 видов техники, 270 инженеров и строителей работают в две смены. Основная цель – как можно скорее ввести этот объект в эксплуатацию", - заявил глава строительной компании "Стандарт качества обслуживания" Ахмаджон Мамадалиев.

Штаб по коронавирусу по Наманганской области
В Намангане построили карантинний городок на 1200 мест

Напомним: специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, создан при хокимияте Ташкента.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (576)
Теги:
коронавирус, Карантин, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Репетиция парада: как готовятся к торжествам на Красной площади - фото
Золотой гроб и конный катафалк: как в Техасе хоронили Джорджа Флойда
Золотой гроб и конный катафалк: как хоронили убитого полицейскими Джорджа Флойда
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться