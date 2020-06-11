Карантинный центр на 1200 человек построили в Наманганской области

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В Папском районе Наманганской области построен карантинный центр на 1200 мест.
Участок площадью 2,2 га расположен в поселке Гурумсарай. На данный момент к комплексу уже проведены электричество, канализация и система для подачи воды.
При хокимияте создадут Специальный карантинный центр >>
В штабе по профилактике коронавируса при хокимияте Наманганской области сообщают, что размер карантинных боксов составляет 26 квадратных метров, к каждому из них есть отдельные входы площадью 12 кв. м.
Палата рассчитана на 4 пациента. В каждом боксе имеются кондиционер, телевизор и душевая кабина. Сейчас основное внимание уделяется строительству больницы на 150 коек, которая будет прилегать к карантинному центру.
"Здесь будут построены процедурные кабинеты, медицинские отделения, кухни, лаборатории и аптеки. В настоящее время задействовано более 20 видов техники, 270 инженеров и строителей работают в две смены. Основная цель – как можно скорее ввести этот объект в эксплуатацию", - заявил глава строительной компании "Стандарт качества обслуживания" Ахмаджон Мамадалиев.
Напомним: специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, создан при хокимияте Ташкента.