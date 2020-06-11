Не выходите на улицу без необходимости: Минздрав предупреждает жителей

В ведомстве советуют не выходить на улицу без необходимости, также временно воздержаться от посещения публичного места, где собирается много людей, сохранять социальную дистанцию, тщательно мыть руки, никогда не забывать носить маску.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана предупреждает жителей, что ситуация с коронавирусом в стране становится сложнее.

"К сожалению, случаи коронавирусной инфекции среди населения все еще продолжаются. Это связано, прежде всего, с тем, что наши люди отдаются спокойствию и не соблюдают строгих правил карантина. Ситуация показывает, что, независимо от того, какой категорией является территория, существует высокий риск заражения на вашей стороне", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, коронавирусная инфекция может быть зарегистрирована в любой профессии, независимо от пола и национальности, возникающей в любой области страны.

"В нашем регионе показатель заболеваемости низкий или не определен, хотя в какой-то момент, если вы потеряете бдительность, не исключено, что вы неожиданно заразитесь коронавирусом и рискуете здоровьем ваших близких. Каждый из нас должен помнить о возможности заболеть, выходя на улицу, вступая в общение", - добавили в Минздрав.

В связи с такой ситуацией, в ведомстве советуют не выходить на улицу без необходимости, также временно воздержаться от посещения публичного места, где собирается много людей, сохранять социальную дистанцию, тщательно мыть руки, никогда не забывать носить маску.

Если вы заметили у себя симптомы болезни, немедленно обратитесь к врачу.

Напомним, 11 июня в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4695 (+72 за ночь).

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Двадцать новых случаев выявлено в карантинном центре, 18 – в Навоийской области, по 3 случая – в Ташкенте и Наманганской области, на одном из предприятий в Кашкадарьинской области – 28.

В стране от коронавируса выздоровели 3 532 человека, скончались - 19. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 1 144.