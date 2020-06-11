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РФ с марта поставила в Узбекистан 88,5 тысяч тестов на коронавирус

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (580)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14329356/RF-s-marta-postavila-v-Uzbekistan-885-tysyach-testov-na-koronavirus.html

В разгар пандемии между медицинскими специалистами Узбекистана и России была налажена постоянная дистанционная связь по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Россия отправила в Узбекистан более 88 тысяч тестов на COVID-19 с тех пор, как ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в республике Владимира Тюрденева.

"Россия одной из первых откликнулась на просьбу Узбекистана о предоставлении тест-систем для диагностики коронавируса. Соответствующие поставки на безвозмездной основе в республику начались с марта. В Узбекистан поставлено 885 наборов тест-систем на 88,5 тысячи исследований", - заявил Тюрденев.

Дипломат сообщил, что параллельно прорабатываются запросы узбекской стороны о поставках российского медицинского оборудования для борьбы с новой инфекцией и систем защиты и изоляции пациентов.

© Sputnik / Илья Питалев
Тест-системы по коронавирусу переданы в Узбекистан из России

"В разгар пандемии между медицинскими специалистами наших стран была налажена постоянная дистанционная связь по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции", - отметил Тюрденев.

По словам посла, РФ продолжает оказывать консультативную и техническую поддержку для повышения потенциала профильных ведомств Узбекистана по мониторингу и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. В частности, республике уже переданы три мобильных лаборатории на базе автомобиля "ГАЗ" для автономного проведения лабораторных исследований и экспресс-диагностики в труднодоступных районах и зонах чрезвычайных ситуаций.

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Пресс-служба аэропорта Внуково
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"На этом фоне нельзя не отметить готовность братского узбекского народа в трудный, в том числе и для самой республики, период протянуть руку помощи России. Хочу выразить слова благодарности за переданные нашей стране гуманитарные грузы со средствами индивидуальной защиты", - добавил Тюрденев.

По данным Министерства здравоохранения страны, за последние сутки в Узбекистане выявлено 126 человек с положительным тестом на коронавирус. Общее количество пациентов с COVID-19 составляет 4717. Между тем, полностью побороть недуг удалось 3623 гражданам страны. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (580)
Теги:
Узбекистан, Россия, гуманитарная помощь, Карантин, коронавирус



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