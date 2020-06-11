Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 июня

Министерство здравоохранения Узбекистана предупреждает жителей, что ситуация с коронавирусом в стране становится сложнее.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Наиболее заметные новости об эпидемиологической обстановке в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заражения COVID-19

По данным Минздрава страны, за сутки в Узбекистане выявлено еще 126 человек с положительным тестом на коронавирус. К 16:30 по ташкентскому времени общее количество пациентов с COVID-19 составляет 4717.

Динамика выздоровлений

Между тем, полностью побороть недуг удалось 119 гражданам республики. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции к настоящему моменту достигло 3623 человек.

Пациенты выписаны из инфекционных учреждений Самаркандской, Навоийской, Ферганской, Андижанской и других областей республики.

Не выходите из дома

Министерство здравоохранения Узбекистана предупреждает жителей, что ситуация с коронавирусом в стране становится сложнее.

"К сожалению, случаи коронавирусной инфекции среди населения все еще продолжаются. Это связано, прежде всего, с тем, что наши люди отдаются спокойствию и не соблюдают строгих правил карантина. Ситуация показывает, что, независимо от того, какой категорией является территория, существует высокий риск заражения на вашей стороне", - говорится в сообщении.

Коронавирусная инфекция может быть зарегистрирована в любой профессии, независимо от пола и национальности, возникающей в любой области страны.

Выговор вместо отчисления

Узбекские студенты Петербургского государственного университета путей сообщения, которые скрыли положительные результаты тестов на наличие коронавируса, не будут отчислены из вуза. Руководство, грозившее отчислить учащихся, ограничилось лишь замечанием в их адрес.

Нужно отметить, что болезнь прошла в легкой форме, и сейчас молодые люди здоровы. Они сдают экзамены согласно образовательной программе.

Общая система мониторинга по COVID-19

Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) создадут общую систему мониторинга развития эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

К такому решению пришли по итогам первого заседания координационного комитета по здравоохранению при организации, проведенного в онлайн-режиме.

Новый карантинный центр в Наманганской области

В Папском районе Наманганской области построен карантинный центр на 1200 мест. Участок площадью 2,2 га расположен в поселке Гурумсарай. На данный момент к комплексу уже проведены электричество, канализация и система для подачи воды.

В каждом боксе имеются кондиционер, телевизор и душевая кабина. Сейчас основное внимание уделяется строительству больницы на 150 коек, которая будет прилегать к карантинному центру.

К открытому небу готовы

Представители зарубежных авиакомпаний, в том числе российских "Аэрофлота" и "Сибири", намерены возобновить полеты в Узбекистан после снятия ограничений.

Председатель правления Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов провел онлайн-конференцию с представителями более 20 иностранных авиакомпаний и зарубежные партнеры выразили готовность возобновить полеты в Узбекистан, высказали свои предложения.

Переговоры были направлены на возобновление рейсов и эффективную эксплуатацию воздушных судов иностранных авиакомпаний в случае повторного возникновения пандемии и ее последствий.

В хокимияте отчитались о работе во время карантина

Журналистам рассказали, чем занимались специалисты городской администрации во время карантина. Речь, в частности, о проведенных дезинфекционных работах, об обеспечении населения отдаленных районов продовольствием и о благотворительной поддержке семьям, оказавшимся в тяжелом положении.

Распространение COVID-19 в мире

За сутки в мире выявлено 134 705 новых случаев коронавируса – больше, чем в любой другой день с начала пандемии. Общее количество заразившихся превысило 7,49 млн, умерли более 419 тысяч пациентов, выздоровели свыше 3,8 млн жителей планеты.