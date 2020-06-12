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Выпускницы школ перед началом бала

Выпускной вечер для узбекских школьников пройдет 13 июня онлайн

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200612/14331430/Vypusknoy-vecher-dlya-uzbekskikh-shkolnikov-projdet-13-iyunya-onlajn.html

В этом году из-за пандемии коронавируса дети с середины марта учились дистанционно, последний звонок для них тоже прозвучал онлайн.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Выпускной вечер для школьников Узбекистана пройдет 13 июня онлайн, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

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Мероприятие начнется в 18.00 по ташкентскому времени. Его организуют Министерство народного образования республики, телеканал UzReport TV и хокимият столицы.

"Этот праздник бывает лишь раз в жизни каждого человека. И чтобы этот день запомнился, мы постараемся сделать выпускникам замечательный подарок, — говорится в публикации. — Уважаемые родители! Просим вас организовать для своего ребенка, окончившего школу, незабываемый праздничный вечер дома вместе со всеми членами семьи".

Ранее на Telegram-канале UzReport сообщалось, что ребят поздравят учителя, директора школ и представители общественности, а также звезды эстрады.

В этом году из-за пандемии коронавируса узбекские школьники с середины марта учились дистанционно, последний звонок для них тоже прозвучал онлайн.

Теги:
пандемия, дети, выпуск, выпускник, школьники



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