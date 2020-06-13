Назначен первый замминистра народного образования Узбекистана

Должность получил Усман Шарифходжаев, до этого работавший заведующим сектора образования Администрации президента РУз.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Усман Шарифходжаев занял пост заместителя министра народного образования Узбекистана, соответствующее постановление подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе МНО.

До назначения Шарифходжаев работал заведующим сектора образования Администрации президента РУз.

На новом посту он сменил Алишера Умарова, который в феврале был назначен ректором Ташкентского государственного педагогического университета.

Напомним, 10 июня заместителем главы МНО был назначен Рустам Каримжонов, который ранее был директором Центра инноваций, технологий и стратегии министерства.