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Назначен первый замминистра народного образования Узбекистана

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (367)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200613/14334503/Naznachen-pervyy-zamministra-narodnogo-obrazovaniya-Uzbekistana.html

Должность получил Усман Шарифходжаев, до этого работавший заведующим сектора образования Администрации президента РУз.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Усман Шарифходжаев занял пост заместителя министра народного образования Узбекистана, соответствующее постановление подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе МНО. 

До назначения Шарифходжаев работал заведующим сектора образования Администрации президента РУз.

На новом посту он сменил Алишера Умарова, который в феврале был назначен ректором Ташкентского государственного педагогического университета.

Напомним, 10 июня заместителем главы МНО был назначен Рустам Каримжонов, который ранее был директором Центра инноваций, технологий и стратегии министерства.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (367)
Теги:
кадровые перестановки, Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана



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