ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Кыргызстана в Москве опровергло сообщения о нападении на вице-консула Тиграна Кондахчяна, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии КР в России Гулбарчын Байымбетова.
Ранее сообщалось, что вице-консула посольства республики Тиграна Кондахчяна избил в Москве неизвестный.
"Это недостоверная информация. А что было: две недели назад в Москве избили нашего соотечественника, он не вице-консул. А вице-консул Тигран Кондахчян поехал разбираться с этим. Написали заявление в МВД России", — сказала Байымбетова.
На самого вице-консула не нападали, указала она.