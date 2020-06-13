Посольство Кыргызстана в Москве опровергло сообщения о нападении на вице-консула

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 июня В республике на сегодня выздоровели уже более 3,8 тысячи человек. На лечении находится 1 081 пациент. 3874

В Самарканде вынесли приговор женщине, которая пыталась поджечь сотрудников БПИ Инцидент произошел 21 января 2020 года. Дилором Розикова бросила в инспекторов горящее полотенце, а также разбрызгала на них бензин. Никто из них не пострадал. 1531