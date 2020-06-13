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Флаг на посольстве Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в Москве опровергло сообщения о нападении на вице-консула

© Sputnik / Алексей Ничукин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200613/14338029/Posolstvo-Kyrgyzstana-v-Moskve-oproverglo-soobscheniya-o-napadenii-na-vitse-konsula.html

Ранее ряд СМИ написали, что вице-консула посольства КР Тиграна Кондахчяна избил в Москве неизвестный.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Кыргызстана в Москве опровергло сообщения о нападении на вице-консула Тиграна Кондахчяна, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии КР в России Гулбарчын Байымбетова.

Ранее сообщалось, что вице-консула посольства республики Тиграна Кондахчяна избил в Москве неизвестный.

"Это недостоверная информация. А что было: две недели назад в Москве избили нашего соотечественника, он не вице-консул. А вице-консул Тигран Кондахчян поехал разбираться с этим. Написали заявление в МВД России", — сказала Байымбетова.

На самого вице-консула не нападали, указала она.

Теги:
дипломат, Россия, Кыргызстан, Москва



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