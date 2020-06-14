Карантинные меры в Узбекистане продлили до 1 августа

Специальная республиканская комиссия приняла решение продлить порядок разделения регионов страны на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль до 1 августа.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Согласно решению Специальной республиканской комиссии порядок разделения регионов Узбекистана на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль будут сохранены до 1 августа текущего года.

Открытое небо

С 15 июня Узбекистан откроет небо для тех воздушных судов, которые прибывают из стран со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Въезд и выезд в Узбекистан и из него разрешается:

Дипломатам и их семьям;

Специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в рамках инвестпроектов;

Лицам, прибывающим в страну на лечение;

Лицам, имеющим близких родственников или тяжелобольных родственников за границей;

Лицам, перевозимым транзитом по требованию дипорганизаций;

Иностранцам, постоянно зарегистрированным в Узбекистане, лицам без гражданства, постоянно проживающим в Узбекистане, а также гражданам Узбекистана, постоянно зарегистрированным в иностранном государстве;

Для продолжения учебы и работы гражданам Узбекистана.

Список "зеленых", "желтых" и "красных" стран

Специальная республиканская комиссия разделила страны по "зонам", основываясь на эпидобстановке в них. В "зеленую" зону вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, находившиеся в этих государствах последние 14 дней, не подлежат санитарному контролю.

В числе "желтых" стран - государства Евросоюза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывшие оттуда за последние 14 дней, подлежат домашнему санитарному контролю в течение двух недель.

В список "красных" стран вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ. Находившиеся в этих государствах граждане подлежат карантинному контролю в Узбекистане в специальных учреждениях в течение 14 дней.

Карантин продлевается

Введенные ранее ограничительные меры, продлеваются до 1 августа 2020 года. Сохраняется разделение республики на "зоны", а также все действующие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, ношение медицинских масок, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, объекты, которым разрешили возобновить свою деятельность (строительство, сфера услуг, общественное питание и т.д.), будут нести все расходы, связанные с содержанием инфицированных лиц на карантине, в случае обнаружения коронавирусной инфекции на их территории.

Движение поездов возобновлено

С 15 июня возобновляется движение автобусов между регионами.

Движение поездов между "желтыми" и "зелеными" зонами в Узбекистане возобновляется. В частности, по следующим направлениям:

Ташкент-Бухара-Ташкент;

Ташкент-Термез-Ташкент;

Ташкент-Хива-Ташкент;

Ташкент-Нукус-Ташкент;

Андижан-Хива-Андижан;

Андижан-Бухара-Андижан;

Андижан-Термез-Андижан.

Поезд "Афрасиаб" Ташкент-Самарканд-Ташкент также допущен к движению.

Детские сады начнут работать

С 1 августа начинают работу государственные дошкольные образовательные учреждения с условием полного обеспечения санитарно-гигиенических правил и мер безопасности. В частности, должно быть обеспечено проведение регулярной дезинфекции зданий, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими "коридорами".

Сотрудники должны носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам и воспитанникам при температуре тела 37 градусов и выше, а также при наличии признаков инфекции запрещается посещать ДОУ.

С 15 июня отменяется ограничение на занятия в количестве не более 15 человек для негосударственных дошкольных образовательных учреждений в "желтых" и "зеленых" зонах.