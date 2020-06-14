Карантинные меры в Узбекистане продлили до 1 августа

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Согласно решению Специальной республиканской комиссии порядок разделения регионов Узбекистана на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль будут сохранены до 1 августа текущего года.
Открытое небо
С 15 июня Узбекистан откроет небо для тех воздушных судов, которые прибывают из стран со стабильной эпидемиологической обстановкой.
Въезд и выезд в Узбекистан и из него разрешается:
- Дипломатам и их семьям;
- Специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в рамках инвестпроектов;
- Лицам, прибывающим в страну на лечение;
- Лицам, имеющим близких родственников или тяжелобольных родственников за границей;
- Лицам, перевозимым транзитом по требованию дипорганизаций;
- Иностранцам, постоянно зарегистрированным в Узбекистане, лицам без гражданства, постоянно проживающим в Узбекистане, а также гражданам Узбекистана, постоянно зарегистрированным в иностранном государстве;
- Для продолжения учебы и работы гражданам Узбекистана.
Список "зеленых", "желтых" и "красных" стран
Специальная республиканская комиссия разделила страны по "зонам", основываясь на эпидобстановке в них. В "зеленую" зону вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, находившиеся в этих государствах последние 14 дней, не подлежат санитарному контролю.
В числе "желтых" стран - государства Евросоюза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывшие оттуда за последние 14 дней, подлежат домашнему санитарному контролю в течение двух недель.
В список "красных" стран вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ. Находившиеся в этих государствах граждане подлежат карантинному контролю в Узбекистане в специальных учреждениях в течение 14 дней.
Карантин продлевается
Введенные ранее ограничительные меры, продлеваются до 1 августа 2020 года. Сохраняется разделение республики на "зоны", а также все действующие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, ношение медицинских масок, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.
Кроме того, объекты, которым разрешили возобновить свою деятельность (строительство, сфера услуг, общественное питание и т.д.), будут нести все расходы, связанные с содержанием инфицированных лиц на карантине, в случае обнаружения коронавирусной инфекции на их территории.
Движение поездов возобновлено
С 15 июня возобновляется движение автобусов между регионами.
Движение поездов между "желтыми" и "зелеными" зонами в Узбекистане возобновляется. В частности, по следующим направлениям:
- Ташкент-Бухара-Ташкент;
- Ташкент-Термез-Ташкент;
- Ташкент-Хива-Ташкент;
- Ташкент-Нукус-Ташкент;
- Андижан-Хива-Андижан;
- Андижан-Бухара-Андижан;
- Андижан-Термез-Андижан.
Поезд "Афрасиаб" Ташкент-Самарканд-Ташкент также допущен к движению.
Детские сады начнут работать
С 1 августа начинают работу государственные дошкольные образовательные учреждения с условием полного обеспечения санитарно-гигиенических правил и мер безопасности. В частности, должно быть обеспечено проведение регулярной дезинфекции зданий, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими "коридорами".
Сотрудники должны носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам и воспитанникам при температуре тела 37 градусов и выше, а также при наличии признаков инфекции запрещается посещать ДОУ.
С 15 июня отменяется ограничение на занятия в количестве не более 15 человек для негосударственных дошкольных образовательных учреждений в "желтых" и "зеленых" зонах.