Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 июня

Сейчас на лечении с инфекционных клиниках находятся 1122 пациента с положительным тестом на коронавирус.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала самые важные новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу.

Новые случаи COVID-19

За последние сутки в количество выявленных случаев в Узбекистане увеличилось на 114 и составило 5051. При этом среди новых заразившихся - жители Ташкента, Бухары и Сурхандарьинской и Сырдарьинской областей.

Динамика выздоровлений

По последним данным Министерства здравоохранения, в воскресение из инфекционных больниц в столице и регионах страны выписаны 36 человек. Все они полностью выздоровели и отправились на реабилитацию. Таким образом, общее число поборовших вирус составило 3910.

Сейчас на лечении с инфекционных клиниках находятся 1122 пациента с положительным тестом на коронавирус.

Карантин продлили

Специальная республиканская комиссия постановила продлить строгий санитарно-гигиенический контроль до 1 августа. Как и прежде сохраняется порядок разделения территории страны на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны.

Небо открыто, но не везде

С 15 июня Узбекистан откроет небо для тех воздушных судов, которые прибывают из стран со стабильной эпидемиологической обстановкой. Так, уже с понедельника возобновится авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.

Карантин за счет предпринимателей

Предприниматели и бизнесмены возмутились решением специальной комиссии о том, что объекты, которым разрешили возобновить свою деятельность (строительство, сфера услуг, общественное питание и т.д.), будут нести все расходы, связанные с содержанием инфицированных лиц на карантине, в случае обнаружения коронавирусной инфекции на их территории.

В детский сад можно

С 1 августа начинают работу государственные дошкольные образовательные учреждения с условием полного обеспечения санитарно-гигиенических правил и мер безопасности.

В частности, должно быть обеспечено проведение регулярной дезинфекции зданий, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими "коридорами".

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, в мире зарегистрировано более 7,87 млн случаев заражения. Зафиксировано свыше 432 тысяч летальных исходов, выздоровели более 4 млн человек.