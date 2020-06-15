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Карантин в Узбекистане

Обновлен список зон столицы и областей Узбекистана

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (585)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200615/14342515/Obnovlen-spisok-zon-stolitsy-i-oblastey-Uzbekistana.html

Ташкент остался в "желтой" зоне, благополучная эпидобстановка сохранилась полностью в Андижанской, Джизакской, Ферганской  областях. В остальных регионах присутствуют районы всех трех категорий.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Пресс-служба Минздрава опубликовала обновленный список регионов Узбекистана "в цвете".

Сотрудник дезинфекионнной службы обрабатывает городские автобусы
Sputnik / Рамиз Бахтияров
С 8 июня в "желтых" и "зеленых" зонах Узбекистана разрешено движение автобусов

Районы городов и областей Узбекистана вновь "раскрашены" в красный, желтый и зеленый цвета, исходя из эпидемиологической обстановки на местах.

Так, Ташкент остался в "желтой" зоне. А территория столичной области обновила разделения по зонам:

в "красной" зоне оказались город Чирчик, Аккурганский, Бекабадский, Зангиатинский, Кибрайский, Паркентский, Пскентский, Чиназский, Янгиюльский и Ташкентский районы;

к "желтой" зоне причислены города Ангрен, Бекабад, Янгиюль, а также Бустонлыкский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы;

В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях >>

территория "зеленой" зоны распространяется на города Алмалык, Ахангарон, Нурафшан и Букинский, Ахангарнский и Куйичирчикский районы.

Вместе с тем благополучная эпидобстановка сохраняется полностью в Андижанской, Джизакской, Ферганской  областях. В остальных регионах присутствуют районы всех трех категорий.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (585)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, коронавирус, Карантин



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