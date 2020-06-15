Обновлен список зон столицы и областей Узбекистана

Ташкент остался в "желтой" зоне, благополучная эпидобстановка сохранилась полностью в Андижанской, Джизакской, Ферганской областях. В остальных регионах присутствуют районы всех трех категорий.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Пресс-служба Минздрава опубликовала обновленный список регионов Узбекистана "в цвете".

Районы городов и областей Узбекистана вновь "раскрашены" в красный, желтый и зеленый цвета, исходя из эпидемиологической обстановки на местах.

Так, Ташкент остался в "желтой" зоне. А территория столичной области обновила разделения по зонам:

в "красной" зоне оказались город Чирчик, Аккурганский, Бекабадский, Зангиатинский, Кибрайский, Паркентский, Пскентский, Чиназский, Янгиюльский и Ташкентский районы;

к "желтой" зоне причислены города Ангрен, Бекабад, Янгиюль, а также Бустонлыкский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы;

В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях >>

территория "зеленой" зоны распространяется на города Алмалык, Ахангарон, Нурафшан и Букинский, Ахангарнский и Куйичирчикский районы.

Вместе с тем благополучная эпидобстановка сохраняется полностью в Андижанской, Джизакской, Ферганской областях. В остальных регионах присутствуют районы всех трех категорий.