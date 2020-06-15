В Узбекистане поддержат молодежные стартап-проекты в сфере сельского хозяйства

В Ташкентской области состоялся полевой семинар для 30 молодых людей, 15 из которых получат кредиты на осуществление стартап-проектов в сфере сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Накануне состоялся полевой семинар для 30 молодых людей, заинтересованных в получении кредита на зерновом поле ООО "Молодежный бизнес-инкубатор", расположенном в Нижнечирчикском районе, сообщает хокимият Ташкентской области.

Пятнадцать молодых людей, принявших активно участие в семинаре, получат право на оформление кредита из Оборотного кредитного фонда, созданного в рамках проекта "Поддержка стартап-проектов в сельском хозяйстве" в сотрудничестве с Германским фондом, Союзом молодежи Узбекистана, Советом молодых фермеров Узбекистана и рядом коммерческих банков.

Кроме того, в рамках проекта "Для каждого возраста – один гектар" 60 молодых людей получат по земельному участку общей площадью один гектар для сезонного использования.

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Напомним: 1 июля 2018 года в Узбекистане была запущена государственная программа Yoshlar – kelajagimiz, в рамках которой молодежи предоставляются беспроцентные льготные кредиты на поддержку стартапов сроком до 5 лет с льготным периодом до 12 месяцев через Национальный банк, АИКБ "Ипак Йули", АК "Народный банк" и АКБ "Хамкор банк".