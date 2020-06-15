Отдых в Бостанлыкском районе: онлайн-бронирование топчанов и скутеров

В Бостанлыкском районе отдыхающие смогут забронировать топчан или водный транспорт онлайн через мобильное приложение. Арендодателям будет выдано специальное удостоверение о регистрации с индивидуальным QR-кодом.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Государственный налоговый комитет совместно с Госкомтуризмом и Министерством информационных технологий и коммуникаций разработали электронную платформу и мобильное приложение, интегрированные с базой данных ГНК.

С помощью приложения туристы смогут забронировать и оплатить аренду недвижимости и иного имущества для отдыха на природе в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Регистрация в Единой электронной платформе позволит владельцам топчанов, водных видов транспорта (с мотором и без мотора), водных мотоциклов, снегомобилей, парапланов и дельтапланов получить специальное удостоверение без заключения договора аренды и становления на учет в налоговой службе.

Необходимо отметить, что на субъекты предпринимательства данный эксперимент не распространяется. Получить удостоверение арендодатели могут не только через электронную платформу, но и в налоговых пунктах города Газалкента, махаллях "Сиджак" и "Новобод" Бостанлыкского района Ташкентской области.

Документ выдается бесплатно, на его обратной стороне указан QR-код объектов, свидетельствующий о подлинности. Владельцы, которые не оформят удостоверение о регистрации, будут привлечены к уголовной ответственности на основании уклонения от уплаты налогов. Эксперимент продлится до 1 мая 2021 года.

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Напомним: согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 31 декабря 2019 года "Об ускоренном развитии туризма в Ташкентской области на 2019-2021 годы" Ташкентское "Золотое кольцо" охватывает Бостанлыкский, Ахангаранский, Паркентский, Букинский, Чиназский, Зангиатинский районы и город Ангрен, которые имеют хороший потенциал для привлечения туристов. Так, например, в Бостанлыкском районе создана свободная туристическая зона "Чарвак" и расположен Угам-Чаткальский национальный парк.