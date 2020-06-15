17:08 15 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Гульнара Каримова

Узбекистан будет отчитываться о возвращенных активах Гульнары Каримовой

© AFP 2018 / Amy Sussman
Общество
Получить короткую ссылку
33910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200615/14343366/Uzbekistan-budet-otchityvatsya-o-vozvraschennykh-aktivakh-Gulnary-Karimovoy.html

Планируется регулярно представлять широкой общественности открытую информацию о расходовании средств, возвращенных из Франции, на социальные проекты и о ходе их реализации.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Власти Узбекистана будут регулярно предоставлять информацию о возвращенных из-за рубежа в госбюджет активах старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, сообщают в отделе по связям с общественностью Министерства юстиции.

"Планируется регулярно представлять широкой общественности открытую информацию о расходовании средств, возвращенных из Франции, на социальные проекты и о ходе их реализации", - говорится в информации.

Сегодня, 15 июня, в штабе АИМК состоялся брифинг с участием начальника отдела по связям с общественностью Министерства юстиции С. Уринбаевой.

В ходе брифинга предоставлена информация о работе по возврату в Узбекистан незаконно вывезенных активов.

Как ранее сообщалось, 14 мая текущего года в результате совместных усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры с участием компетентных органов Узбекистана по возврату в республику преступно нажитой Гульнарой Каримовой собственности в Узбекистан возвращены активы в размере 10 миллионов долларов.

В то же время следует отметить, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом.

Instagram
Власти Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на $10 млн

В частности, средства, возвращенные в Узбекистан, поступили от продажи недвижимости, расположенной в жилом комплексе Triplex на улице Марашала Манури в Париже, конфискованной во исполнение решения Парижского городского суда от 29 июня 2019 года по гражданскому иску Республики Узбекистан.

Министерство юстиции и Генеральная прокуратура при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по возврату преступно нажитых активов Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов.

Гульнара Каримова не играет роли в возвращении активов — подробности по делу >>

Средства перечислены в Государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке.

В том числе, для обеспечения прозрачности расходования средств, возвращенных из Франции, планируется регулярно предоставлять широкой общественности детальную информацию о социальных проектах и процессе их реализации. Об этом будут сообщать официальные представители Министерства финансов. 

Теги:
деньги, Франция, Франция, Узбекистан, Узбекистан, гульнара каримова, Гульнара Каримова



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Виноват ли Колумб: в США и Европе атаковали памятники
Время пить Боржоми: знаменитый курорт будет работать на выживание - видео
Как знаменитый курорт "Боржоми" в Грузии будет работать на выживание - видео
Новый порядок для самозанятых в Узбекистане
Что изменится в жизни самозанятых с 1 июля

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться