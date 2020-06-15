Узбекистан будет отчитываться о возвращенных активах Гульнары Каримовой

Планируется регулярно представлять широкой общественности открытую информацию о расходовании средств, возвращенных из Франции, на социальные проекты и о ходе их реализации.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Власти Узбекистана будут регулярно предоставлять информацию о возвращенных из-за рубежа в госбюджет активах старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, сообщают в отделе по связям с общественностью Министерства юстиции.

"Планируется регулярно представлять широкой общественности открытую информацию о расходовании средств, возвращенных из Франции, на социальные проекты и о ходе их реализации", - говорится в информации.

Сегодня, 15 июня, в штабе АИМК состоялся брифинг с участием начальника отдела по связям с общественностью Министерства юстиции С. Уринбаевой.

В ходе брифинга предоставлена информация о работе по возврату в Узбекистан незаконно вывезенных активов.

Как ранее сообщалось, 14 мая текущего года в результате совместных усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры с участием компетентных органов Узбекистана по возврату в республику преступно нажитой Гульнарой Каримовой собственности в Узбекистан возвращены активы в размере 10 миллионов долларов.

В то же время следует отметить, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом.

В частности, средства, возвращенные в Узбекистан, поступили от продажи недвижимости, расположенной в жилом комплексе Triplex на улице Марашала Манури в Париже, конфискованной во исполнение решения Парижского городского суда от 29 июня 2019 года по гражданскому иску Республики Узбекистан.

Министерство юстиции и Генеральная прокуратура при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по возврату преступно нажитых активов Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов.

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Средства перечислены в Государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке.

В том числе, для обеспечения прозрачности расходования средств, возвращенных из Франции, планируется регулярно предоставлять широкой общественности детальную информацию о социальных проектах и процессе их реализации. Об этом будут сообщать официальные представители Министерства финансов.