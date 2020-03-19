Гульнара Каримова не играет роли в возвращении активов - подробности по делу

На данный момент Генпрокуратурой и министерством юстиции Узбекистана при участии профильных ведомств проводится работа совместно по вопросу возврата активов Каримовой.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Гульнара Каримова не имеет юридических оснований для участия в процедуре возврата ее активов, замороженных за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции Узбекистана.

"Утверждения о том, что Г. Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Г.Каримовой или другими частными лицами, не имеют под собой юридических оснований и поэтому не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

На данный момент Генпрокуратурой и министерством юстиции Узбекистана при участии профильных ведомств проводится работа совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран по вопросу возврата активов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Российский адвокат о деле Каримовой: ей бессмысленно торговаться >>

Согласно информации, данные активы не находятся в распоряжении Каримовой, так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств.

"Все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом", - добавили в Минюсте.

В частности, как заявили в ведомстве, из материалов ведущихся за рубежом расследований известно, что со стороны Каримовой и причастных к ней людей "применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и, возможно, других стран".

Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил Гульнаре Каримовой срок тюремного заключения до 13 лет и 4 месяцев в рамках нового дела.

Суд увеличил Гульнаре Каримовой срок заключения >>

Напомним, Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В августе 2019 года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента — о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре 2019-го ведомство заявило, что следствие по одному из них завершено.

В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов). Генпрокуратура 6 января сообщила, что завершено следствие еще по одному уголовному делу против Каримовой о вымогательстве и хищении средств из госбюджета.