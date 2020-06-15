В "Юксалиш" выступили за реформирование правоохранительных органов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" сделало официальное обращение, в котором выступило за кардинальное реформирование системы правоохранительных органов.

Это произошло в связи с гибелью жителя Андижана, который подвергся пыткам со стороны сотрудников органов внутренних дел.

"Последняя трагедия в Андижане показывает, что принимаемых мер недостаточно, необходимо кардинальное реформирование системы правоохранительных органов с акцентом на безусловное соблюдение прав и свобод человека, обеспечение подотчетности и прозрачности деятельности, в том числе путем осуществления парламентского и общественного контроля, верховенства закона в обществе", – говорится в заявлении.

По мнению "Юксалиш", соответствующим структурам следует обеспечить эффективное исполнение законодательства на практике. В частности, согласно Закону "О прокуратуре" (новая редакция), органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов органами, осуществляющими борьбу с преступностью, а также надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, заключенных под стражу, при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.

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Также, по их мнению, немаловажное значение имеет оснащение изоляторов временного содержания и следственных изоляторов, учреждений по исполнению наказания средствами видеонаблюдения. Важно внедрять системы аудио- и видеофиксации следственных действий во всех органах внутренних дел республики.

Напомним, несколько дней назад в Андижанской больнице скончался гражданин, который за несколько дней до этого был незаконно задержан местными правоохранителями. К мужчине было применено пытки. От полученных травм, не выходя из комы, он скончался в Центре экстренной медицинской помощи.

К ряду должностных лиц Андижанского областного УВД применены строгие меры наказания.