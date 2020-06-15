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Стала известна дата начала вступительных экзаменов в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200615/14345854/Stala-izvestna-data-nachala-vstupitelnykh-ekzamenov-v-Uzbekistane.html

Семи категориям абитуриентов будет предоставлена отдельная квота для поступления в вузы на основе государственного гранта.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Вступительные экзамены в вузы Узбекистана планируется провести после 1 августа, заявил сегодня в ходе брифинга заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев, сообщает УзА.

"Изначально мы хотели начать 5 августа, но затем решили сделать все возможное и начать тестирование 1 августа. Точная дата будет объявлена позже", - говорится в сообщении.

Также Мусаев подчеркнул, что семи категориям абитуриентов будет предоставлена отдельная квота для поступления в вузы на основе государственного гранта. В общей сложности предоставят 8 694 бюджетных места.

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Напомним, абитуриенты в Узбекистане смогут подавать документы круглосуточно каждый день с 15 июня по 15 июля. 

Экзамены будут проходить в три смены: первая – с 7.30, вторая – с 11.30 и третья – с 15.30. Абитуриенты смогут подать документы не выходя из дома, через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись мобильным телефоном или компьютером.

В 2020-2021 учебном году, в качестве исключения, вступительные тестовые испытания планируется провести по двум предметам по специальности, без учета обязательных предметов.

Вступительные экзамены во время карантина - как это будет
© Sputnik /
Вступительные экзамены во время карантина - как это будет
Теги:
Карантин, высшее образование, Образование, вуз, ВУЗ, вступительные экзамены, экзамен, абитуриенты, Узбекистан, Узбекистан



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