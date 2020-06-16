Второе за день землетрясение зафиксировали в Узбекистане

Эпицентр подземных толчков находилcя в 524 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Узбекистане второй раз за день зафиксировали землетрясение, эпицентр находился в Афганистане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Шестнадцатого июня в 14.21 по ташкентскому времени (09.21 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,72 градуса северной широты; 70,81 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина — 214 километров", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 524 км, 2 балла;

Наманган: 482 км, 2 балла;

Андижан: 471 км, 2 балла;

Фергана: 416 км, 2 балла;

Гулистан: 455 км, 2 балла;

Джизак: 458 км, 2 балла;

Самарканд: 469 км, 2 балла;

Термез: 319 км, 2 балла;

Карши: 501 км, 2 балла;

Навои: 603 км, 2 балла.

Напомним, первое землетрясение ощутили в Узбекистане ранним утром. Эпицентр находился в Таджикистане, в 457 километрах от Ташкента.