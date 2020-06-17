В Узбекистане открылись новые направления внутренних перелетов — расписание

Речь идет о перелетах в Нукус, Ургенч и Бухару. В авиакомпании напомнили о необходимости соблюдения правил карантина на борту самолета и аэропортах.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала информацию относительно новых внутриреспубликанских рейсов в Нукус, Ургенч и Бухару.

Направление Ташкент-Нукус-Ташкент

Перелеты будут совершаться по четвергам и воскресеньям — вылет из Ташкента в 15.30, прилет в Нукус в 17.10.

Обратный рейс из Нукуса в Ташкент запланирован на 19.40. Самолет приземлится в столице в 21.00.

Направление Ташкент-Ургенч-Ташкент

По данному маршруту авиаперевозки пассажиров будут осуществляться по средам и субботам — вылет из Ташкента запланирован в 15.30, прилет в Ургенч в 17.00.

Обратный рейс: вылет из Ургенча в 19.40, прилет в столицу в 20.50.

Направление Ташкент-Бухара-Ташкент

Летать из Ташкента в Бухару и обратно можно будет по понедельникам и пятницам — вылет из столицы запланирован на 10.30, прилет в Бухару в 11.40.

В 14.10 самолет вылетит обратно в Ташкент и приземлится в столичном аэропорту в 15.10.

Важная информация о правилах перелета

Uzbekistan Airways обращает внимание пассажиров на то, что на борту самолета и в здании аэропорта необходимо соблюдать правила карантина.

UzAirways опубликовала полное расписание вывозных рейсов на 8-21 июня >>

Это также включает в себя требование находиться в медицинской маске и перчатках.

Ранее авиакомпания опубликовала полное расписание вывозных рейсов на период с 8 по 21 июня.

Посмотреть наглядный график перелетов можно здесь.