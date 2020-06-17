В Узбекистане открылись новые направления внутренних перелетов — расписание

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала информацию относительно новых внутриреспубликанских рейсов в Нукус, Ургенч и Бухару.
Направление Ташкент-Нукус-Ташкент
Перелеты будут совершаться по четвергам и воскресеньям — вылет из Ташкента в 15.30, прилет в Нукус в 17.10.
Обратный рейс из Нукуса в Ташкент запланирован на 19.40. Самолет приземлится в столице в 21.00.
Направление Ташкент-Ургенч-Ташкент
По данному маршруту авиаперевозки пассажиров будут осуществляться по средам и субботам — вылет из Ташкента запланирован в 15.30, прилет в Ургенч в 17.00.
Обратный рейс: вылет из Ургенча в 19.40, прилет в столицу в 20.50.
Направление Ташкент-Бухара-Ташкент
Летать из Ташкента в Бухару и обратно можно будет по понедельникам и пятницам — вылет из столицы запланирован на 10.30, прилет в Бухару в 11.40.
В 14.10 самолет вылетит обратно в Ташкент и приземлится в столичном аэропорту в 15.10.
Важная информация о правилах перелета
Uzbekistan Airways обращает внимание пассажиров на то, что на борту самолета и в здании аэропорта необходимо соблюдать правила карантина.
UzAirways опубликовала полное расписание вывозных рейсов на 8-21 июня >>
Это также включает в себя требование находиться в медицинской маске и перчатках.
Ранее авиакомпания опубликовала полное расписание вывозных рейсов на период с 8 по 21 июня.
Посмотреть наглядный график перелетов можно здесь.