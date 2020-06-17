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Наше счастье: Шавкат Мирзиёев пообщался с детьми Президентской школы в Хиве

Приема учащихся в президентские школы в этом году не будет

Пресс-служба
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14356389/Priema-uchaschikhsya-v-prezidentskie-shkoly-v-etom-godu-ne-budet.html

С учетом заполненных классов существующих творческих школ в настоящее время открытие новых в 2020/2021 учебном году не предусмотрено.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Прием учащихся в президентские школы на текущий учебный год в качестве исключения будет организован в следующем учебном году. Такое решение принято Агентством по развитию президентских, творческих и специализированных школ в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Наше счастье: Шавкат Мирзиёев пообщался с детьми Президентской школы в Хиве >>

Прием учащихся в президентские школы, которые планировалось открыть в Бухаре, Джизаке, Карши, Самарканде и Фергане (с пятого по десятые классы), а также в творческие школы имени Рузи Чориева в Сурхандарьинской области и Мухтара Ашрафи в Бухарской области (с седьмого класса) будет проводиться в следующем году, уточнили в агентстве.

В действующие президентские школы в Ташкенте, Нукусе, Намангане и Хиве вступительные экзамены в 5-й класс на 2020/2021 учебный год переносятся на 2021-й, и в 2021/2022 учебном году учащиеся будут приниматься в 5-е и 6-е классы.

Постановлением правительства начиная с 2020/2021 учебного года прием учащихся в творческие школы намечен с 7-го класса.

Студенты в аудитории
Facebook / Inha University in Tashkent
Разработано руководство по сдаче творческих экзаменов в узбекских вузах

С учетом заполненных классов существующих творческих школ в настоящее время открытие новых в 2020/2021 учебном году не предусмотрено.

Информация касательно приема на 2020/2021 учебный год в специализированные школы при агентстве, а именно в специализированные школы имени Мухаммада аль-Хорезми, Мирзо Улугбека и Абу Али ибн Сино, будет объявлена в скором времени после рассмотрения и решения организационных вопросов.

Теги:
коронавирус, подача документов, Узбекистан, президентская школа



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