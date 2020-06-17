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Здание НИИ вирусологии в Ташкенте

Фонд Фаттаха Шодиева передал НИИ вирусологии медоборудование и средства защиты

Международный фонд Шодиева (ICF)
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14356993/Fond-Fattakha-Shodieva-peredal-NII-virusologii-medoborudovanie-i-sredstva-zaschity-.html

Научно-исследовательский институт вирусологии в Ташкенте — первое медучреждение страны, принявшее больных с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Международный фонд миллиардера Фаттаха Шодиева передал медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей в Научно-исследовательский институт вирусологии в Ташкенте. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев
© Sputnik / Валерий Левитин
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"Мы рады сообщить о новом этапе обширной благотворительной программы Международного фонда Шодиева по поддержке населения страны в условиях глобальной пандемии, организованным совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Мы передаем гуманитарный груз в Научно-исследовательский институт вирусологии — медицинское оборудование и средства персональной защиты для врачей", — говорится в публикации.

Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Низомов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что НИИ вирусологии — первое медучреждение страны, принявшее больных с COVID-19.

"Благодаря самоотверженной работе врачей и специалистов клиники нам удалось вылечить первых заболевших граждан и вернуть веру миллионов узбекистанцев в силу современной медицины", — заявил Низомов.

Конец смены: новая команда врачей приступила к работе в НИИ вирусологии
Пресс-служба Минздрава
Конец смены: новая команда врачей приступила к работе в НИИ вирусологии
Директор НИИ Эркин Мусабаев считает, что приобретенные фондом оборудование и средства защиты существенно помогут специалистам в диагностировании и лечении заболевших.

В пресс-службе также напомнили, что предыдущие этапы программы были осуществлены совместно с Министерством юстиции РУз и включали обеспечение продовольствием и дезинфицирующими средствами людей преклонного возраста и малообеспеченных семей по всей стране, передачу гуманитарной помощи в Единый центр координации помощи малоимущим в Ташкенте, а также помощь пострадавшим во время наводнения в Сырдарьинской области.

Теги:
медицинское оборудование, Международный фонд Шодиева (ICF), помощь, Научно-исследовательский институт вирусологии в Ташкенте, коронавирус, пандемия



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