Фонд Фаттаха Шодиева передал НИИ вирусологии медоборудование и средства защиты

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Международный фонд миллиардера Фаттаха Шодиева передал медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей в Научно-исследовательский институт вирусологии в Ташкенте. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

"Мы рады сообщить о новом этапе обширной благотворительной программы Международного фонда Шодиева по поддержке населения страны в условиях глобальной пандемии, организованным совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Мы передаем гуманитарный груз в Научно-исследовательский институт вирусологии — медицинское оборудование и средства персональной защиты для врачей", — говорится в публикации

Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Низомов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что НИИ вирусологии — первое медучреждение страны, принявшее больных с COVID-19.

"Благодаря самоотверженной работе врачей и специалистов клиники нам удалось вылечить первых заболевших граждан и вернуть веру миллионов узбекистанцев в силу современной медицины", — заявил Низомов.

Директор НИИ Эркин Мусабаев считает, что приобретенные фондом оборудование и средства защиты существенно помогут специалистам в диагностировании и лечении заболевших.

В пресс-службе также напомнили, что предыдущие этапы программы были осуществлены совместно с Министерством юстиции РУз и включали обеспечение продовольствием и дезинфицирующими средствами людей преклонного возраста и малообеспеченных семей по всей стране, передачу гуманитарной помощи в Единый центр координации помощи малоимущим в Ташкенте, а также помощь пострадавшим во время наводнения в Сырдарьинской области.