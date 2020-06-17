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Певица Лола Юлдашева

Три узбекские артистки попали в рейтинг самых красивых исполнительниц ЦА

LOLA Yuldasheva fan club / Facebook
Общество
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140610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14357061/Tri-uzbekskie-artistki-popali-v-reyting-samykh-krasivykh-ispolnitelnits-TsA.html

В список также вошли популярные певицы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в рейтинге представлены 13 красавиц.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Три узбекские певицы вошли в список самых красивых исполнительниц Центральной Азии по версии китайского издания "Новый Великий шелковый путь". 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. 

Главными красавицами республики были признаны артистки Шахзода, Лола Юлдашева и Райхон.

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Instagram / shahzodasinger
Певица Шахзода

К слову, одна из исполнительниц, представленных в рейтинге, — Шахзода — летом прошлого года стала послом испанской футбольной лиги LaLiga в Центральной Азии.

Между тем в список также вошли певицы из других республик региона — Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

От Таджикистана в рейтинг попали Зулайхо Махмадшоева, Мадина Акназарова и Мехрнигори Рустам, от Казахстана — Айдана Меденова, Камшат Жолдыбаева, Назима, Ерке Есмахан, Индира Едильбаева.

Не обошла редакция издания некоторых исполнительниц из Кыргызстана: в список вошли Анжелика Кайратова и Чолпон Талипбек.

Теги:
Министерство культуры Узбекистана, певицы, Узбекистан, Центральная Азия, Лола Юлдашева, Шахзода



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