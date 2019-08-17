14:33 17 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Шахзода стала послом испанской футбольной лиги в Центральной Азии

Шахзода стала послом испанской футбольной лиги в Центральной Азии

UPL
Культура
Получить короткую ссылку
66 0 0

В честь новой должности артистка получила от испанцев памятный подарок.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Узбекская певица Шахзода стала послом испанской футбольной лиги LaLiga в Центральной Азии, сообщает UPL.uz.

Издание сообщает, что артистка получила от испанцев памятный подарок.

Шахзода: один мой сын хочет стать рэпером, а второй — полицейским >>

Ранее Шахзода была послом LaLiga в Узбекистане и нередко признавалась в интервью, что очень любит футбол.

LaLiga должны заниматься популяризацией футбола в регионе. 

Шахзода высказалась о цензуре на узбекских телеканалах >>

Напомним, недавно певица давала интервью Sputnik Узбекистан, где заметила, что в республике никого не ограничивают творчески, но существуют определенные ограничения на телеканалах, что связано с традициями страны и ментальностью узбекского народа.

Теги:
знаменитости, артист, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан, Испания, спорт, футбол, Футбол, певица, Шахзода



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев награждает призеров Военно-медицинской эстафеты
Триумф, награды и эмоции: лучшие фото с полигона "Фориш"
Российский спортсмен "отжал" рекорд у Брюса Ли - видео
Землю - дехканам, участки - народу!
Как получить в пользование земельный участок

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054