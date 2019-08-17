Шахзода стала послом испанской футбольной лиги в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Узбекская певица Шахзода стала послом испанской футбольной лиги LaLiga в Центральной Азии, сообщает UPL.uz.

Издание сообщает, что артистка получила от испанцев памятный подарок.

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Ранее Шахзода была послом LaLiga в Узбекистане и нередко признавалась в интервью, что очень любит футбол.

LaLiga должны заниматься популяризацией футбола в регионе.

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Напомним, недавно певица давала интервью Sputnik Узбекистан, где заметила, что в республике никого не ограничивают творчески, но существуют определенные ограничения на телеканалах, что связано с традициями страны и ментальностью узбекского народа.