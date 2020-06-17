Таджикистан возобновляет авиасообщение с Узбекистаном

Согласно решению республиканского штаба, с 1 июля будут открыты международные авиарейсы в город Дубай Объединенных Арабских Эмиратов и города Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В Таджикистане разрешат проведение свадеб, а также возобновят авиасообщение с Узбекистаном, это решение было принято в среду на заседании республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19, сообщает государственное информационное агентство Ховар.

"С учетом нормализации ситуации с распространением коронавируса в Таджикистане штаб принял решение, по которому с 20 июня в стране разрешается проведение свадеб с участием до ста приглашенных лиц и только одного торжественного мероприятия по месту жительства или в другом учреждении, в том числе ресторанах и столовых, с соблюдением санитарно-гигиенических норм", - говорится в сообщении.

Также согласно решению республиканского штаба, с 1 июля будут открыты международные авиарейсы в город Дубай Объединенных Арабских Эмиратов и города Узбекистана. При этом все пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую справку.

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Напомним, Таджикистан приостановил полеты на свою территорию с 20 марта, ссылаясь на опасность распространения коронавируса. После приостановки было проведено несколько спецрейсов для доставки граждан Таджикистана и гуманитарной помощи в страну.

По состоянию на 17 июня общее количество человек, инфицированных COVID-19 в Таджикистане составило 5211 человек, скончался 51 человек.