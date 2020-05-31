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Узбекистан направил в Таджикистан очередную партию гумпомощи

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14255782/Uzbekistan-napravil-v-Tadzhikistan-ocherednuyu-partiyu-gumpomoschi.html

Груз прибыл в Душанбе по железной дороге из Сурхандарьинской области. В соседнюю страну были доставлены продовольственные товары и медицинские изделия.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекистан продолжает помогать Таджикистану в борьбе с пандемией COVID-19.

Врач-эпидемиолог Центра чумы, карантина, защиты от особо опасных и инфекционных заболеваний Республики Узбекистан, кандидат медицинских наук Гофирджон Таджибаев
© Foto : Из личного архива Гофирджона Таджибаева
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В соседнюю республику прибыл грузовой состав с очередной партией гуманитарной помощи, сообщает Sputnik Таджикистан.

Поезд отправился из Сурхандарьинской области в Душанбе, доставив большую партию медицинских изделий, средств защиты и продовольственных товаров, в том числе тысячу тонн муки.

Узбекистан и Таджикистан стараются активно помогать друг другу в борьбе с пандемией. На днях Узбекистан направил в соседнее государство груз общим весом в 24 тонны, в состав которого вошли медикаменты, в том числе антибиотики. 

Также в начале мая в Согдийскую область Таджикистана были направлены узбекские врачи для того, чтобы помочь коллегам преодолеть распространение коронавируса в стране. Возглавил команду заслуженный врач Узбекистана Неъматджон Ибрагимов. Среди медиков также были эпидемиолог, вирусолог и двое анестезиологов.

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Они провели серию научных конференций, поделились опытом преодоления эпидемиологического кризиса в Узбекистане, рассказали о мерах по предотвращения распространения COVID-19.

Узбекистан также помог Таджикистану в строительстве мобильного госпиталя в Душанбе.

Теги:
пандемия, коронавирус, гуманитарная помощь, Таджикистан, Узбекистан



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